政治
    首頁　>　政治

    接見荷蘭新任駐台代表 林佳龍盼「荷」力齊心深化夥伴關係

    外交部長林佳龍5日接見新抵任的荷蘭駐台代表浦樂施（Bas Pulles），並致贈歐洲台灣文化年紀念品，盼「荷」心齊力深化雙邊關係。（外交部提供）

    外交部長林佳龍5日接見新抵任的荷蘭駐台代表浦樂施（Bas Pulles），並致贈歐洲台灣文化年紀念品，盼「荷」心齊力深化雙邊關係。（外交部提供）

    2025/09/06 15:36

    〔記者方瑋立／台北報導〕荷蘭在台辦事處新任代表浦樂施（Bas Pulles）上月來台抵任，外交部長林佳龍昨（5）日接見浦樂施並就資安議題及經貿合作進行深入交流。林佳龍強調，荷蘭政府與議會近年不斷加強挺台力道，不僅通過多項友台決議，更捍衛台海的自由航行權，相信雙方必能「荷」力齊心，持續深化夥伴關係。

    林佳龍昨晚在臉書分享，上月來台抵任的荷蘭在台辦事處新任代表浦樂施前來外交部拜會，雙方就資安議題與深化雙邊經貿合作關係進行了深入交流。他認為，台灣與荷蘭已經在半導體、新能源與電子產業等領域上，成為彼此不可或缺的夥伴。

    林佳龍指出，400年前荷蘭來台開啟大航海時代，寫下特殊的歷史情誼；400年後的今天，​台荷已在科技與能源等領域成為關鍵夥伴。林佳龍回顧，2016年他以台中市長身分訪問荷蘭，也在2018年與荷蘭恩荷芬市簽署「台中宣言」，共同倡議綠色生產、自然生態及人文生活理念。

    林佳龍表示，欣見近年荷蘭政府與議會不斷加大對台支持力道。今年4月荷蘭國會以「四箭齊發」方式壓倒性通過4項友台動議，展現對我國的高度支持共識；去年也通過多項友台動議，明確指出聯大第2758號決議並未排除台灣參與國際事務。

    林佳龍說，荷蘭並派遣軍艦通過台灣海峽，捍衛自由航行權，並在世界衛生大會表達對台灣的支持，這些具體行動都令台灣深表感謝。

    在正式交流前，林佳龍特別贈送「歐洲台灣文化年」徽章與提袋給浦樂施代表，他也成為首位收到此紀念品的訪賓。林佳龍並分享設計理念，指出此次LOGO融合歐洲文化與台灣科技，展現「From tech to culture, Taiwan leads the future.」的核心精神。林佳龍最後表示，相信未來台荷必能「荷」力齊心，在堅實的經濟合作及共享的民主價值基礎上，持續深化雙邊夥伴關係。

