基隆閉門座談2小時！議員建議「住一晚」社宅總統回應可作參考

總統賴清德赴七堵慶濟宮參香與黨員座談，總統賴清德（左3）、民進黨秘書長徐國勇（左2）、副秘書長何博文（左1）、基隆市副市長邱佩琳（右2）、慶濟宮主委柯金標（右3）等人，與廟方人員合影。（記者陳逸寬攝）

2025/09/06 15:37

〔記者羅國嘉／基隆報導〕民進黨今（6日）由兼任黨主席的總統賴清德啟動全國22縣市巡迴座談，首站抵達基隆七堵慶濟宮參拜並與地方黨公職閉門會議兩個多小時。議員張之豪轉述，賴清德承諾將責成交通部改善基隆通勤族客運班次與人力問題，並關注基隆捷運進度，強調中央會在地方建設上全力協助。另，針對社宅，張也建議賴清德到社宅「住一晚」，賴則說可作為參考，但也希望地方民代一同投入。

民進黨今天由兼黨主席的總統賴清德領軍啟動全國22縣市巡迴座談，賴清德上午赴慶濟宮與基隆市副市長邱佩琳進行參拜，並借廟方的會議室與基隆黨公職進行座談，民進黨秘書長徐國勇、副秘書長何博文、立委王正旭、張之豪等人到場進行閉門會議長達兩個多小時，隨後於下午1點30許結束，賴僅跟民眾自拍、擊掌，並無針對會議談話多做說明，隨即離開。

議員張之豪表示，基隆市有3分之1的人口在台北通勤上班上課，每天通勤族面對的就是班次不足、不夠密集、司機員額的問題，此次特別跟賴清德提及「基隆通勤族的交通問題需要改善」，賴清德也承諾將責成交通部協助處理，務必要讓基隆市民的通勤順暢。

張之豪也說，常常自己爭取的東西，都會被藍營收割，讓市民認為建設都是藍委爭取而混淆視聽，賴則提醒議員要加強宣傳自己政績，也會責成部會去處理；另也針對社宅向賴提議，他建議賴能到社宅「住一晚」，賴清德回應可作為參考，也希望地方民代一同投入，透過短影音等方式加強宣傳。張後續也向黨中央強調，總統才是最佳男主角，應親自下鄉與政策連結。

此外，張之豪更建議政策宣傳應更貼近受惠民眾，如高中職學費減免，應直接走進家庭與家長互動。總統則說會持續思考並運用分眾方式推廣政策；至於基隆捷運由新北主導的疑慮，張之豪轉述，總統已允諾會特別注意進度與基隆需求，並強調中央會在地方建設上多加著力，確保方向符合基隆發展。

總統賴清德赴七堵慶濟宮參香與黨員座談，總統賴清德（中）、民進黨秘書長徐國勇（左4）、副秘書長何博文（左3）、立委王正旭（左2）、基隆市副市長邱佩琳（右3）、慶濟宮主委柯金標（右4）等人，與廟方人員合影。（記者羅國嘉攝）

