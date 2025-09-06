朱立倫聘趙少康黨職助選黨主席 鄭麗文批陋習

國民黨主席參選人、前立委鄭麗文（左2）。（記者施曉光攝）

2025/09/06 16:26

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨主席朱立倫日前核發中評會主席團主席證書給「戰鬥藍」召集人趙少康、前台大校長管中閔，趙少康也對外證實朱立倫希望藉此幫助他取得參選黨主席的資格。國民黨主席參選人、前立委鄭麗文今下午受訪說，外界認為國民黨在修改選舉時程後，有意給予特定人士參選黨主席的資格，她不希望國民黨是一個因人設事的政黨，也不能私相授受，更不能夠密室交易，這些情況也是過去國民黨所為人詬病，期盼國民黨要開大門、走大路。

鄭麗文指出，就如同台中市長盧秀燕所言，國民黨不可以有欽定、私相授受，這樣過去的陋習，應該要徹底改頭換面了。她個人參選決心不變，也絕無可能有搓圓仔湯、私相授受、交換的情形，希望國民黨也要避免這樣的事情發生。

不過，鄭麗文也說，如果有更多像趙少康、管中閔等優秀人才投入關心黨務，更多類似的人才投入中評會的行列，都是好事。

鄭麗文說，自己完全具備參選黨主席的資格，在前國民黨主席吳敦義任內即取得中評委資格，她並強調，藍營中生代戰果輝煌、戰力爆表，她已經準備好了，也歡迎只要符合遊戲規則的人都來參加這次黨主席選舉，透過公開的選舉讓全體黨員檢視每一個人的政見、政治表現與人品人格。

對於趙少康稱，會與前國民黨主席郝龍斌協調一人參選，媒體關切她是否也與趙少康有此默契？鄭麗文表示，「我沒有這樣的默契」，她並透露，自從公開表達參選黨主席意願後，自己曾經與趙少康碰過面，當時就已經向趙少康表達參選決心，所以她跟任何人都沒有任何的默契，也希望國民黨「不要在同一個坑裡頭摔倒很多次」，國民黨應該要有大黨的風範，遵守制度才能讓大家口服心服，才能團結全黨，既然盧秀燕決定不參選，她就會百分之百的參選到底，這是她對國民黨的承諾，也是對歷史的承擔。

