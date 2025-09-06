外長林佳龍論述「舊金山和約」 學者齊讚：有助台灣主權地位

總統府資政姚嘉文今（6）日出席由台灣國家聯盟舉行的「從舊金山和約看台灣自決之路」論壇，並以「台灣主權屬於台灣」為題進行演講。（記者叢昌瑾攝）

2025/09/06 15:02

〔記者方瑋立／台北報導〕外交部長林佳龍今年7月在一場公開致詞中強調，戰後具國際法效力的「舊金山和約」已取代「開羅宣言」及「波茲坦公告」，強調中華人民共和國從未統治過台灣，隨後外交部同步調整官網「台灣法律地位」專頁，刪除過去「開羅宣言」為主的內容，改以該和約為核心論述。台灣國家聯盟今（6）日主辦的論壇上，多位學者專家對此表達肯定，認為此舉有助凸顯台灣主權地位，降低國際法風險。

總統府資政姚嘉文說，「舊金山和約」才是決定台灣主權的關鍵，日本放棄台灣與澎湖的一切權利卻未交給任何國家，顯示台灣並不屬於中國。他批評馬政府時期將「開羅宣言」當作條約解讀，完全是「內行人講外行話」，並強調所謂「台灣光復」只是接收，不是主權移轉。他指出，國際法對國家有領土、人民、政府、主權4要件，台灣完全符合，名稱反而成為困擾，必須正視正名與制憲問題。

請繼續往下閱讀...

台大法律學院教授姜皇池指出，若台灣被視為獨立主體，「聯合國憲章」禁止使用武力的規範即可完整適用，中國便不得動武。他進一步分析，「開羅宣言」即使被視為有效，也僅是「應予歸還」的意圖聲明，仍需透過戰後和平條約來實現，而真正具法律效力的是「舊金山和約」及其衍生的「台北和約」。他強調，歷史實踐一再證明領土變更須透過條約確認，單方宣告並不構成主權移轉，將論述重心放回條約體系，才能降低台灣在國際法上的風險。

政大台史所教授薛化元則回顧，2006年台灣高中歷史課本才第一次納入「舊金山和約」，當時因教師缺乏相關資料，他編纂「台灣地位關係文書」作為教材依據。他強調，8年抗戰僅限於中國大陸，戰後台灣的安排則涉及所有參戰國，「光復」並非主權移轉，而「光復節」在兩蔣時代從未被列為國定假日，凸顯其象徵意義與法律效力的落差。

薛指出，「台北和約」締約時，日本尚未恢復完整主權，且其內容必須受制於「舊金山和約」第26條，不可能逾越原約範圍。他並提及史料顯示，蔣介石在1949年電報中親自承認「在對日和會未成以前，台灣根本不是中華民國」，顯示戰後台灣地位問題在國際上始終未獲明確解決。

台灣智庫諮詢委員賴怡忠指出，林佳龍部長敢於刪除外交部官網舊有「台灣法律地位」頁面中對「開羅宣言」的依賴，轉以「舊金山和約」為基礎，是歷任部長中少見的修正。

他直言，條約才具國際法效力，這樣的調整不僅避免中國藉單方宣示作文章，也能使美國、日本以及G7國家更容易接受台灣的法理論述，有助於國際社會逐步形成「台灣不是中華人民共和國一部分」的共識。

成功大學法律系教授陳怡凱亦肯定林佳龍的訂正。他說，中國長期以「開羅宣言」與聯合國2758號決議作為主張台灣屬於中國的依據，但這種說法缺乏國際法支持。他指出，過去外交部一度聲稱「開羅宣言」已將台灣交給中華民國，難以獲得國際接受，如今改以「舊金山和約」為論述重心，不僅回應國際法學界質疑，更能消除「中華民國等同中國」的混淆，凸顯「中國與台灣互不隸屬」的現實。

論壇並於會後提出宣言指出，「舊金山和約」又稱「對日和約」，是太平洋戰爭結束後，1951年9月8日由包括日本在內的49個國家代表在美國舊金山戰爭紀念歌劇院簽訂。依據該和約，日本不再擁有台灣主權，依據「聯合國憲章」所保障的人民自決權，台灣主權屬於台灣住民。

宣言強調，我們必須自信，台灣主權已定，因為台灣只能是台灣人的台灣，但是我們也必須意識到，台灣尚未自決建國、告別中華民國。所以我們必須修正中華民國觀點的錯誤敘事，以台灣為主體展望國家正常化的願景，打造「一身之獨立、一國之獨立」的堅定與勇氣，致力於台灣獨立建國、對抗中國侵略、推動轉型正義。

「Let us all stand up like a Taiwanese！」，宣言最後引用四二四刺蔣案主角黃文雄名言，呼籲「讓我們像台灣人一樣站起來」。

台灣智庫諮詢委員賴怡忠6日出席台灣國家聯盟主辦的「從舊金山和約看台灣自決之路」論壇，肯定外交部長林佳龍有意識將台灣主權地位的論述主軸轉換至「舊金山和約」。（記者方瑋立攝）

成功大學法律系教授陳怡凱6日出席台灣國家聯盟主辦的「從舊金山和約看台灣自決之路」論壇。（記者方瑋立攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法