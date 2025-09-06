汪浩貼《第99次閱兵》 諷習近平長生夢

作家汪浩貼出一段標題為「習近平的第99次閱兵」的「AI虛構小說」，他打趣地說「如有雷同，純屬巧合」。（圖擷自汪浩臉書）

2025/09/06 17:03

劉家凱／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國國家主席習近平近日主持九三閱兵儀式，期間與俄羅斯總統普廷談及「器官移植」、「長生不老」等議題，習還脫口指稱「人類本世紀或許能活到150歲」，這段「長壽」對話引起不少討論。對此，作家汪浩貼出一段標題為「習近平的第99次閱兵」的「AI虛構小說」，他打趣地說「如有雷同，純屬巧合」。

習近平的第99次閱兵全文

2103年，習近平皇帝150歲，決定舉辦他任內第99次閱兵，來挑選最年輕健康的器官。

天安門上空陰沉壓抑，閱兵鼓點像殯儀館的送葬曲。習帝與普丁大帝並肩而坐，茶點精緻卻毫無溫度。

習帝剛換上的新氣管，帶著冷硬的金屬味，他得意地說：

「這是十八歲少年的氣管，醫生保證，它能陪我走到160歲。」

普丁大帝眯起眼，低聲道：

「何必如此麻煩？俄羅斯最新科技能修改您的全身細胞DNA，讓您活上1萬年，不再需要器官移植。」

習帝一聽，狂笑不止，震得廣場空氣顫抖。卻在大笑之間，茶點哽在氣管，呼吸急促。剛移植的喉管痙攣，他面色青紫，猛地僵直，轟然倒下。

警衛們衝上前，嚇得面如死灰。為首的警衛猛然舉槍，連開3槍，普丁的身體倒在血泊中。

「是普京謀殺習帝！」他聲嘶力竭，瞬間定調一切。

幾十萬觀眾席上，群眾呆立。有人想尖叫，卻被旁邊的警察死死捂住嘴。閱兵隊伍仍照既定節奏前進，整齊腳步聲蓋過槍響與慘叫，好似一場毫無中斷的盛典。

當晚，《新華社快訊》：

今日舉行的第99次閱兵圓滿成功，習皇上與普京大帝在天安門城樓上「友誼茶敘」，期間突遭外部勢力暗殺陰謀，幸被我安保人員果斷處置。習主席隨即「進入更高維度的生命狀態」，將以新的形式繼續領導中華民族走向偉大復興。

廣場血跡在夜裡被洗刷乾淨，只有風聲仍在低語：

那一天，2個追求永生的帝王同時死去，但謊言卻比他們活得更久。

網友看完以上這段AI虛構小說後，紛紛留言表達不同看法，有人說「看器官踢正步」、「大快人心的小說。希望提早78年發生」，還有網友揶揄「明明就是你寫的小說，寫得還不錯呀，為什麼要讓AI搶了你的風頭呢」

