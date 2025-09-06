賴清德： 行政干預司法的時代已經過去

賴總統出席律師節慶祝大會，強調行政干預司法的時代已經過去。（總統府提供）

2025/09/06 13:50

〔記者蘇永耀／台北報導〕賴清德總統今（6）日上午出席全國律師聯合會第78屆律師節慶祝大會，肯定律師是法治社會的基石。他表示，幾十年來台灣從專制走向民主獲致許多成就，其中一項就是司法獨立，不論是檢察官偵辦案件或法官審判案件都本於專業獨立自主，並盼未來共同合作，深化法治教育，保障人權，讓社會大眾更尊重司法。

賴清德致詞時首先代表國人祝福全國的律師「律師節快樂」，並提到，律師是法治社會的基石，也是民眾日常生活大小事，甚至是進入訴訟程序不可或缺的人物，將法律導入民眾生活，也讓生活結合法律。如同全國律師聯合會理事長李玲玲所言，律師在台灣民主運動過程犧牲奉獻，讓台灣從專制走到今天的民主，在戒嚴、威權時代是民主先鋒，在民主社會更是法治守護者，要表達敬意與謝忱。

他指出，幾十年來台灣從專制走向民主獲致許多成就，其中一項就是司法獨立，必須持續深化法律教育，讓民眾了解不論是檢察官偵辦案件或法官審判案件，都本於專業獨立自主，行政干預司法的時代已經過去。

總統認為，律師全聯會是律師與政府之間的橋梁，提供寶貴意見，讓政府在推動各項政策時能攜手律師的力量更貼近民意，也更符合社會需要。未來政府將持續與律師界合作，深化法治教育，保障人權，讓社會大眾更尊重司法。也期待與律師公會繼續完善相關制度，讓在第一線為人民服務的律師有更寬廣的空間，發揮專業與對社會的熱情。目前社會關心包括強化打擊經濟犯罪、保護營業機密及打擊詐騙等議題，政府將持續與律師界共同合作，一一面對解決，降低對社會的衝擊。

總統說，上任後在總統府成立「國家氣候變遷對策委員會」，很高興看到全律會今年也發表「氣候宣言」，共同因應氣候變遷的挑戰。蔡英文前總統任內宣布，2050淨零轉型是臺灣與國際社會共同目標，未來希望除降低台灣產業行銷全世界的阻礙，更希望與業界合作推動綠色產業發展。

包括司法院代理院長謝銘洋、行政院政務委員林明昕、法務部次長徐錫祥、立法委員蘇巧慧及全國律師聯合會理事長李玲玲等今天也出席活動。

賴總統出席律師節慶祝大會。（總統府提供）

