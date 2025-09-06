為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    賴清德： 行政干預司法的時代已經過去

    賴總統出席律師節慶祝大會，強調行政干預司法的時代已經過去。（總統府提供）

    賴總統出席律師節慶祝大會，強調行政干預司法的時代已經過去。（總統府提供）

    2025/09/06 13:50

    〔記者蘇永耀／台北報導〕賴清德總統今（6）日上午出席全國律師聯合會第78屆律師節慶祝大會，肯定律師是法治社會的基石。他表示，幾十年來台灣從專制走向民主獲致許多成就，其中一項就是司法獨立，不論是檢察官偵辦案件或法官審判案件都本於專業獨立自主，並盼未來共同合作，深化法治教育，保障人權，讓社會大眾更尊重司法。

    賴清德致詞時首先代表國人祝福全國的律師「律師節快樂」，並提到，律師是法治社會的基石，也是民眾日常生活大小事，甚至是進入訴訟程序不可或缺的人物，將法律導入民眾生活，也讓生活結合法律。如同全國律師聯合會理事長李玲玲所言，律師在台灣民主運動過程犧牲奉獻，讓台灣從專制走到今天的民主，在戒嚴、威權時代是民主先鋒，在民主社會更是法治守護者，要表達敬意與謝忱。

    他指出，幾十年來台灣從專制走向民主獲致許多成就，其中一項就是司法獨立，必須持續深化法律教育，讓民眾了解不論是檢察官偵辦案件或法官審判案件，都本於專業獨立自主，行政干預司法的時代已經過去。

    總統認為，律師全聯會是律師與政府之間的橋梁，提供寶貴意見，讓政府在推動各項政策時能攜手律師的力量更貼近民意，也更符合社會需要。未來政府將持續與律師界合作，深化法治教育，保障人權，讓社會大眾更尊重司法。也期待與律師公會繼續完善相關制度，讓在第一線為人民服務的律師有更寬廣的空間，發揮專業與對社會的熱情。目前社會關心包括強化打擊經濟犯罪、保護營業機密及打擊詐騙等議題，政府將持續與律師界共同合作，一一面對解決，降低對社會的衝擊。

    總統說，上任後在總統府成立「國家氣候變遷對策委員會」，很高興看到全律會今年也發表「氣候宣言」，共同因應氣候變遷的挑戰。蔡英文前總統任內宣布，2050淨零轉型是臺灣與國際社會共同目標，未來希望除降低台灣產業行銷全世界的阻礙，更希望與業界合作推動綠色產業發展。

    包括司法院代理院長謝銘洋、行政院政務委員林明昕、法務部次長徐錫祥、立法委員蘇巧慧及全國律師聯合會理事長李玲玲等今天也出席活動。

    賴總統出席律師節慶祝大會。（總統府提供）

    賴總統出席律師節慶祝大會。（總統府提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播