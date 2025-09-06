為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    避談柯文哲裁定7千萬交保 邱佩琳：專注基隆市政

    基隆市副市長邱佩琳表示，感謝總統賴清德來到七堵慶濟宮，與大家談論市政的事務，還有他跟民進黨座談的事情，至於前黨主席一事，她不在此多談，但如果他有提出來的話，她會想想看。（記者羅國嘉攝）

    基隆市副市長邱佩琳表示，感謝總統賴清德來到七堵慶濟宮，與大家談論市政的事務，還有他跟民進黨座談的事情，至於前黨主席一事，她不在此多談，但如果他有提出來的話，她會想想看。（記者羅國嘉攝）

    2025/09/06 13:35

    〔記者羅國嘉／基隆報導〕民進黨今（6日）由兼黨主席的總統賴清德領軍，啟動全國22縣市巡迴座談，賴清德上午赴基隆市七堵慶濟宮參拜，並借廟方的會議室與基隆市的黨公職進行座談，民眾黨籍的邱佩琳也以副市長的身分陪同賴上香參拜。然而談及前黨主席柯文哲得以7000萬元交保，但柯說還要再思考兩天，邱佩琳強調，專注市政、不多作評論。

    邱佩琳也以基隆市副市長的身分，陪同賴清德上香參拜，談到北院裁定前黨主席柯文哲得以7000萬元交保，但柯說還要再思考兩天。邱佩琳表示，今天特別感謝賴清德來到慶濟宮，與大家談論市政的事務，還有他跟民進黨座談的事情，至於前黨主席一事，她不在此多談，但如果他有提出來的話，她會想想看。至於要向賴討論什麼市政，邱則說，基隆有很多市政，都需要中央協助，給予基隆最大的幫忙。

    另被問及外傳民眾黨未來會有兩個太陽，包含現任黨主席黃國昌、前主席柯文哲都是非常棒領袖怎麼看？邱佩琳直言，現在專心於基隆的市政，對民眾黨黨務本身無介入。

