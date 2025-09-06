衛星曝光中國沿海興建海空軍事基地！華爾街日報：為攻台做準備

北京當局近年來加快興建空軍與海軍基地，其中數座設施地點緊鄰台灣海峽，顯示其為台海衝突預作準備。示意圖。（路透）

2025/09/06 14:15

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國正大規模強化東部沿海軍事設施，引發國際社會對其備戰意圖的高度關注。《華爾街日報》取得最新衛星影像並結合多項開源資料指出，北京當局近年來加快興建空軍與海軍基地，其中數座設施地點緊鄰台灣海峽，顯示其為台海衝突預作準備。

報導指出，中國早在5年前開始整地長江出海口附近區域，如今已建成一座具備長碼頭、直升機跑道與軍營等設施的大型兩棲作戰基地，還設有球場等軍人生活配套空間。今年5月，衛星畫面拍到超過10艘兩棲艦泊於此處，其中包括一艘075型兩棲攻擊艦，該類艦艇可搭載大量登陸艇、裝甲車與直升機，估計最多可運輸約5000名士兵。

美國密契爾航太研究所資深研究員、退役海軍情報官達姆（Michael Dahm）直言，這些設施清一色圍繞「對台軍事計畫」進行，強調「這是唯一的想定」。他認為，這些基地選址刻意避開台灣海峽中心，未來若發生衝突，中方艦艇可從不同港口分進合擊，避免集中部署遭台方鎖定。

不只如此，浙江樂清灣一座海軍基地新建超過1.6公里的長碼頭，近期已有多艘軍艦、油輪、登陸艇與海警巡邏艦停靠，據信將在戰時發揮物資集結及兵力輸送功能。福建沿岸也有新型直升機基地擴建中，該基地航程可覆蓋台灣西南沿岸與澎湖，被軍事專家視為可能登陸與火力支援的起始點。

衛星研究組織「情報實驗室」（The Intel Lab）研究員席孟（Damien Symon）表示，該直升機基地近期持續拓建，已有2塊鄰近土地進行整地，推測是為新增更多停機坪。該地過去亦被中國軍用無人機使用，顯示具備多元作戰功能。

報導亦揭露，中國正於台海沿岸建設數座超大型機場，可快速從民用轉為軍事用途。其中，位於廈門大嶝島的翔安國際機場預計2026年啟用，距離台灣金門僅約3.7公里。該機場藉由大規模填海擴建，具備大量跑道、油料供應與物流支援設施。報導分析，一旦中共發動攻台，金門勢將成為首波攻擊目標之一。

此外，靠近福州的另一座機場亦斥資數十億美元擴建水上跑道，提供了更多空間讓飛機起降、停放。專家研判，若北京下令封鎖台海空域，這些機場將能迅速轉為軍用，強化空軍起降與後勤支援能力。

