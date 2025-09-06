賴清德全國座談基隆出發 綠議員：盼府院黨連成一線讓政策落實地方

民進黨今（6日）由兼黨主席的總統賴清德（中）領軍，啟動全國22縣市巡迴座談，賴清德在民進黨秘書長徐國勇（左1）、基隆市副市長邱佩琳等人陪同下，首站到「台灣頭」基隆登場。（記者羅國嘉攝）

2025/09/06 13:36

〔記者羅國嘉／基隆報導〕民進黨今（6日）由兼黨主席的總統賴清德領軍，啟動全國22縣市巡迴座談，賴清德在民進黨秘書長徐國勇、基隆市副市長邱佩琳等人陪同下，首站到「台灣頭」基隆登場，賴上午前往七堵慶濟宮參香祈福後，與地方黨公職進行座談交流，聽取地方意見、與全民溝通。綠營議員張之豪、鄭文婷共同表示，此次座談會針對關稅、罷免及救災來聽取民意，希望跟府、院、黨能連成一線，讓每一個打線都能連在一起。

至於想和賴清德談什麼、反映什麼？基隆市議員張之豪指出，過去這一週看到黨中央已經有相當多的調整，府、院改換新的戰鬥隊形，也看到行政院推出非常多新的政策，各種透過之前呼籲希望政府及時讓人民有感的政策，現在都看到已經一一地開始推出，「一道一道菜出來」。

張之豪說，今天跟總統會談也希望能談論接下來這些政策，細節實施在地方上會是什麼樣子，黨公職可如何協助這些政策有效宣傳。因為有時候好的政策很需要的是宣傳，讓人民知道這些政策對他們的影響，及從中得到什麼，「要讓人民有感，中間接續的過程很重要，我們作為地方民代，就是要扮演這角色，希望跟府、院、黨更連成一線，讓每一個打線都能連在一起。」

鄭文婷則說，昨天總統提出三個重點，分別是關稅、罷免及救災。首先，關稅是全球性的問題，面對川普的關稅施壓，行政團隊會全力因應並展現最佳表現。就基隆在地產業而言，以零售業為主，確實會受到一些衝擊，但隨著行政團隊的談判，相信很快會有明確方向。

至於大罷免，基隆一向是藍大於綠的政治板塊，面對結果，更需要努力經營地方，傾聽民眾聲音，才能紮實深耕，獲得更多民意支持；在救災方面，這次基隆災情較輕，但南部狀況嚴重，可以看到各地黨公職不分區域全力投入。民眾期待的是實際救災行動，而非口水攻防，這才是真正造福人民的事。

基隆市議員鄭文婷表示，面對大罷免，基隆一向是藍大於綠的政治板塊，面對結果，更需要努力經營地方，傾聽民眾聲音，才能紮實深耕，獲得更多民意支持。（記者羅國嘉攝）

民進黨今（6日）由兼黨主席的總統賴清德（中）領軍，啟動全國22縣市巡迴座談，賴清德在民進黨秘書長徐國勇（左6）、基隆市副市長邱佩琳（右5）等人陪同下，首站到「台灣頭」基隆登場。（記者羅國嘉攝）

