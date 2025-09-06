陳佩琪曝5千萬交保金來源 「錢已用罄」稱不排除抵押房子籌錢

柯妻陳佩琪今天發示，昨天已將5千萬元匯入保釋金專戶中，其中3千萬是先前返還的，2千萬是賣新竹土地的錢。（資料照）

〔記者李文馨／台北報導〕台北地院昨裁定前台北市長柯文哲7千萬元交保，柯由律師代為轉達必須「再深思」，8日決定是否接受交保。柯妻陳佩琪今天表示，昨天已將5千萬元匯入保釋金專戶中，其中3千萬元是先前返還的，2千萬元是賣新竹土地的錢，「家中可動用的錢都已用罄」；她說，正在跟柯妹柯美蘭、柯媽何瑞英商借，並請律師轉告，不論跟誰借錢會在最短時間內用房子抵押還錢。

陳佩琪表示，過去一年偶爾會在送菜時順便寄錢給柯，但9月4日在法庭上第一次聽到「錢卡」這名詞，讓她想起8月6日他生日那天，因鍾小平的毀謗官司出庭，事後委任律師轉告：「妳先生要我轉告妳說要跟妳對不起，最近他花錢太兇了。」她聽了一頭霧水。

陳佩琪指出，星期四在法庭上答案揭曉，原來柯的室友很多是除了北所發的一套內衣褲外，就沒錢再買任何日品了，甚至連買床棉被的錢都沒有，遇這種情況，他就會用自己的「錢卡」幫他們買。

陳佩琪表示，過去在醫院遇到病人有經濟困難時，通常寫給照會單給社福就行了，當市長有社會局幫忙關懷和處理，現在自己親身接觸、體驗到了最直接的情況，相信這一年他更能體會「莫忘世上艱苦人多」這句話。

陳佩琪指出，年初柯文哲7千萬交保，當時由自己戶頭提了3千萬，跟柯妹柯美蘭借了1千萬，黨部借了3千萬，結果不到幾天又被關進去了。返還的7千萬保釋金，3千萬回她戶頭，其餘的1千萬和3千萬也分別返還出借者。

陳佩琪認為，中華民國的律法很奇怪，現在證人都問完了，還是7千萬交保，對於這種奇特司法處置，這幾天律師會接續到北所和柯律見溝通，「謝謝大家關心他、一直詢問我他的想法，但我也無法回答，我們家屬這一年都被當跟京華城案有關的證人或共犯，全部被禁見中。」

陳佩琪表示，昨天她已將5千萬匯入柯文哲的保釋金專戶中，其中3千萬是先前返還的，2千萬是賣新竹土地的錢，家中可動用的錢都已用罄，她已再跟柯妹柯美蘭和婆婆商借，看是否可以在最短的時間內籌到剩餘的2千萬，也會請律師轉告柯，不論是跟誰借來的錢，她會在最短的時間內用房子抵押將錢還給人家。

