從基隆出發！賴清德領軍民進黨展開22縣市巡迴座談今登場

總統賴清德赴七堵慶濟宮參香與黨員座談。（記者陳逸寬攝）

2025/09/06 12:55

〔記者羅國嘉／基隆報導〕民進黨今（6日）由兼黨主席的總統賴清德領軍，啟動全國22縣市巡迴座談，賴清德在民進黨秘書長徐國勇、副秘書長何博文、基隆市副市長邱佩琳、基隆市議會綠營黨職陪同下，首站到「台灣頭」基隆登場，賴上午前往七堵慶濟宮參香祈福後，與地方黨公職進行座談交流，聽取地方意見、與全民溝通。

林右昌、蔡適應和童子瑋3人未出席

賴清德今天上午約11時到達基隆七堵慶濟宮先參香，由徐國勇、何博文、邱佩琳及多名黨籍議員陪同，但正國會的前秘書長林右昌、前立委蔡適應及基隆議長童子瑋三人因有其它行程皆未出席。

徐國勇表示，媽祖保佑台灣四時無災、八節有慶，媽祖保佑台灣確實風調雨順，要從台灣頭開始走到台灣尾，而台灣頭就是在基隆，因此從基隆出發是最好的契機。

賴清德其實是萬里人，小時候常常到基隆，「基隆是他成長的地方，所以從基隆出發是最好的。」徐國勇也不忘摟著一旁慶濟宮主委笑說「還有我們慶濟宮主委這麼好，當然要來這裡。」

總統賴清德赴七堵慶濟宮參香與黨員座談，與慶濟宮主委柯金標（中）、基隆市副市長邱佩琳（右）相談甚歡。（記者陳逸寬攝）

總統賴清德赴七堵慶濟宮參香與黨員座談，總統賴清德（中）、民進黨秘書長徐國勇（左3）、副秘書長何博文（左2）、立委王正旭（左1）、基隆市副市長邱佩琳（右2）、慶濟宮主委柯金標（右3）等人，與廟方人員合影。（記者陳逸寬攝）

