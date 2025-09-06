避藍白爭議戰場？內政部明年度預算「民防」改「災防」

丹娜絲颱風日前重創雲嘉南，替代役前往雲林縣協助災後復原。（資料照）

2025/09/06 12:17

〔記者李文馨／台北報導〕明年度總預算攻防戰即將開打，藍白去年鎖定民防議題，提案刪除民防活動、媒體宣傳以及民防訓練場地等預算。根據內政部115年度預算書，內政部將役政業務預算重點從「民防」改為「災防」。官員受訪表示，替代役是防災協作的一部分，希望外界不要誤解，會有這樣的調整「理所當然」。

賴政府上任後推動全社會防衛韌性，目標充實40萬可恃民力，其中替代役將成關鍵，遭在野質疑培養40萬民兵。內政部去年積極闢謠澄清，強調民力是維持社會、政府正常運作，維生設施防衛，最後才是支援軍事勤務。

藍白去年在審查預算期間，質疑內政部編列預算獨厚「黑熊學院」、「壯闊台灣」辦理民防活動，因此提案刪除「全社會防衛韌性訓練工作」項下的民防訓練場地、園遊會、媒宣費等相關預算，而明年度能否守下相關預算也成焦點。

根據明年度內政部役政業務的工作計劃說明，內容從「打造堅實民防訓練」調整為「辦理防災救護協作訓練相關工作，打造堅實『災防訓練』，建構替代役防災知能與訓練」，計劃說明的「民防」用詞，也全部改為「災防」。

原先分支計劃名目為「全社會防衛韌性訓練工作」，明年度則改為「替代役防救救災協作訓練工作」，共編列4億2157萬3千元，比114年增列1092萬7千元，其中3億2971萬2千元的預算，用於第3年中州科大、民防訓練場地整修工程中長程計劃。

細項部分，推廣民防活動、辦理民防通訊專刊、民防業務影片等媒體宣傳製作、託播及刊等業務費，則調整為辦理驗證戶外防災救災協作訓練活動，辦理防災救護業務影片宣導製作、託播及刊等業務費。不過，兩者明年度預算加總為980萬元，比今年下修1827萬2千元。

役政司官員接受本報訪問時表示，一般來說，外界會認為災防是消防、民防是警政，若稱替代役為民防，會引起很多人的質疑，也覺得奇怪。役政司希望建立替代役制度化、規模化的系統，因此摸索尋找替代役的定位，未來替代役就是防災協作的一部分，而會有這樣的調整「理所當然」。

