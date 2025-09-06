賴清德示警3隻「黑天鵝」 林濁水：沒提到的「灰犀牛」更可怕

前立委林濁水。（資料照）

〔即時新聞／綜合報導〕立法院新會期開議前，兼任民進黨主席的總統賴清德分批邀請黨籍立委赴官邸餐敘。據轉述，賴清德談到「3隻黑天鵝」，分別是關稅、大罷免結果及風災。對此，前立委林濁水表示，比起黑天鵝，更可怕的是總統沒提到的灰犀牛：「憲政體制欠缺解決朝小野下行政立法僵局機制的困局」。

林濁水今日在臉書發文表示，賴總統和綠委聚餐討論黑天鵝，分別是對美關稅、大罷免後續影響、風災復原進度。三隻之中「風災復原進度」的處理可以操之在我，理應不致如所謂黑天鵝一般有長遠的後續影響。

林濁水分析，「對美關稅」就不同了，影響巨大深遠，關鍵操諸在川普不可預測的反覆，但是過去我方因應態度策略仍大有改善的空間。至於關稅底定後處理肯定也十分麻煩，但是妥善因應仍然可以讓傷害降到最小。

「比黑天鵝更可怕的是總統沒提到的灰犀牛，憲政體制欠缺解決朝小野下行政立法僵局機制的困局。」林濁水表示，事實上「大罷免後續影響」這黑天鵝就是灰犀牛暴衝才飛來的，不面對甚至提都不提灰犀牛，不只處理不了「大罷免後續影響」這隻黑天鵝，另外兩隻黑天鵝的處理都必然變得棘手。甚至未來遇到一隻隻的白天鵝都可能變成黑天鵝。

林濁水最後批評：「可驚的是灰犀牛明明就在眼前，民進黨上上下下都視而不見，如此反應令人驚嚇。」

