    首頁　>　政治

    柯文哲還不出來！沉默一天 陳佩琪臉書首發聲

    柯文哲妻子陳佩琪今日首度在臉書發聲表示，她已將5000萬匯入柯文哲的保釋金專戶中。（資料照）

    柯文哲妻子陳佩琪今日首度在臉書發聲表示，她已將5000萬匯入柯文哲的保釋金專戶中。（資料照）

    2025/09/06 12:07

    劉家凱／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕前台北市長柯文哲羈押滿一年，台北地方法院昨裁定7000萬交保，柯文哲由律師代為轉達必須再為深思，週一才會決定是否接受交保。柯文哲妻子陳佩琪今日首度在臉書發聲表示，她已將5000萬匯入柯文哲的保釋金專戶中，其中3000萬是上次交保返還的，2000萬是賣新竹土地的錢，家中可動用的錢都已用罄，她已和柯文哲妹妹柯美蘭及柯媽再商議，看能否於最短時間內湊到剩下2000萬。

    在柯文哲裁定交保消息傳出後，陳佩琪今日在臉書首度發文表示，今年初柯文哲7000萬交保，當時她由自己戶頭提了3000萬，跟小姑借了1000萬，黨部借了3000萬，結果不到幾天又被關進去了。返還的7000萬保釋金，3000萬回她戶頭，其餘的也已分別返還出借者。

    陳佩琪稱，中華民國的律法很奇怪，現在證人也都問完了，還是要跟年初一樣的7000萬交保，對於這種奇特司法要如何處置，從上週五下午起到下週一起他們的律師會接續到北所和先生律見溝通，謝謝大家關心，但她也無法回答，「我們家屬這一年都被當跟京華城案有關的證人或共犯，全部被禁見中。」

    陳佩琪表示，昨天她已將5000萬匯入先生的保釋金專戶中了，其中3000萬是先前返還的，2000萬是賣新竹土地的錢，家中可動用的錢都已用罄，她已再跟柯美蘭和婆婆商借，看是否可以在最短的時間內籌到剩餘的2000萬。

    對於外傳柯文哲不想欠人情，陳佩琪說，她也會請律師轉告先生不論是跟誰借來的錢，她會在最短的時間內用房子抵押將錢還給人家。

