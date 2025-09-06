會晤帛琉國務部長艾古斯 林佳龍盼請在今年PIF堅定挺台

外交部長林佳龍（中）5日會晤帛琉國務部長艾古斯（Hon. Gustav Aitaro，左二）伉儷。 （外交部提供）

2025/09/06 11:30

〔記者方瑋立／台北報導〕帛琉共和國國務部長艾古斯（Hon. Gustav Aitaro）伉儷近日訪台出席「2025國際警察合作論壇」，外交部長林佳龍昨（5）日會晤艾古斯夫婦，誠摯歡迎2人並盼藉此增進台帛關係的緊密合作，也請艾古斯在今年「太平洋島國論壇（PIF）」堅定支持台灣。

外交部今天發表新聞稿轉述，林佳龍昨致詞說，今年1月擔任特使訪問帛琉期間，曾受艾古斯盛情接待，很高興本次能在台北歡迎艾古斯伉儷來訪。他說，艾古斯部長即將出席在索羅門群島舉辦的PIF，雖然今年包含台灣在內的所有夥伴皆未受邀出席PIF，我國仍與各國就彼此關注議題持續深化交流，盼請艾古斯續秉「太平洋之道」（Pacific Way）多元與包容精神，在PIF場域堅定支持台灣。

請繼續往下閱讀...

據了解，本屆PIF主辦國索羅門群島，認為今年PIF成員國應聚焦內部改革議題，決定不邀請包括美國、日本、法國、韓國、歐盟、中國，以及台灣等所有「夥伴國」參加，延遲到2026年再邀請，外交部日前已對此表達理解與遺憾。

林佳龍指出，明年將由帛琉主辦PIF峰會及相關的夥伴會議，外交部自去年起推動的「榮邦計畫」屆時也將在帛琉向與會各國領袖展現台帛合作成果，以行動落實「總合外交」的施政理念。

艾古斯則感謝林佳龍及我國政府盛情接待，表示台帛邦誼穩固，歷久彌新，並盛讚台帛兩國多年來在各領域合作成果豐碩，也期待未來在我國推動的榮邦計畫下台帛能更深化其他領域的交流。

艾古斯指出，打擊犯罪不分國界，台灣在犯罪防治領域卓有貢獻，帛琉也將持續支持台灣參與「國際刑警組織」（INTERPOL），捍衛台灣及全球打擊犯罪的共同權益。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法