為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    美國關稅助長「疑美論」？ 徐國勇：特定人士放話影響有限

    民進黨秘書長徐國勇5日接見東京大學「兩岸關係研究小組」召集人松田康博教授（左）一行。（圖由民進黨提供）

    民進黨秘書長徐國勇5日接見東京大學「兩岸關係研究小組」召集人松田康博教授（左）一行。（圖由民進黨提供）

    2025/09/06 11:34

    〔記者陳政宇／台北報導〕美國對等關稅席捲全球，民進黨秘書長徐國勇昨天（5日）接見東京大學「兩岸關係研究小組」召集人松田康博教授一行，談及美國關稅是否助長「疑美論」在台發酵。徐評估，關稅確實有讓疑美上升，但「疑美論」主要是部分媒體與人士操弄的論點，大部分民眾仍對美國有信心，特定人士的放話影響有限。

    徐國勇表示，無論是美國對台軍售、在國安上的合作、其官員與國會議員的挺台發言，甚至台積電與輝達在台灣的鉅額投資，都足使疑美論不攻自破。

    針對假訊息的傳播，徐國勇雖表憂心，但也樂觀指出，民眾對於假訊息的辨識能力已大幅增加。不過，徐國勇也坦言，人工智慧（AI）的進步已帶來真假難辨的假資訊，政府因此必須加強闢謠，而這也是目前黨中央的重要工作，回應輿情必須秉持「222法則」，簡要、及時處理。

    訪賓一行尚包括日本貿易振興機構亞洲經濟研究所上席主任調查研究員佐藤幸人、神奈川大學教授川上桃子、九州大學教授益尾知佐子、拓殖大學教授門間理良、東京大學特任研究員黃偉修等，並由民進黨國際部主任陳文昊 、中國部主任吳峻鋕陪同接見。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播