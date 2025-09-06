美國關稅助長「疑美論」？ 徐國勇：特定人士放話影響有限

民進黨秘書長徐國勇5日接見東京大學「兩岸關係研究小組」召集人松田康博教授（左）一行。（圖由民進黨提供）

2025/09/06 11:34

〔記者陳政宇／台北報導〕美國對等關稅席捲全球，民進黨秘書長徐國勇昨天（5日）接見東京大學「兩岸關係研究小組」召集人松田康博教授一行，談及美國關稅是否助長「疑美論」在台發酵。徐評估，關稅確實有讓疑美上升，但「疑美論」主要是部分媒體與人士操弄的論點，大部分民眾仍對美國有信心，特定人士的放話影響有限。

徐國勇表示，無論是美國對台軍售、在國安上的合作、其官員與國會議員的挺台發言，甚至台積電與輝達在台灣的鉅額投資，都足使疑美論不攻自破。

針對假訊息的傳播，徐國勇雖表憂心，但也樂觀指出，民眾對於假訊息的辨識能力已大幅增加。不過，徐國勇也坦言，人工智慧（AI）的進步已帶來真假難辨的假資訊，政府因此必須加強闢謠，而這也是目前黨中央的重要工作，回應輿情必須秉持「222法則」，簡要、及時處理。

訪賓一行尚包括日本貿易振興機構亞洲經濟研究所上席主任調查研究員佐藤幸人、神奈川大學教授川上桃子、九州大學教授益尾知佐子、拓殖大學教授門間理良、東京大學特任研究員黃偉修等，並由民進黨國際部主任陳文昊 、中國部主任吳峻鋕陪同接見。

