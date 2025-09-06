為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    接見松田康博談2026布局 徐國勇：民進黨不會沒收初選

    民進黨秘書長徐國勇昨（5）日下午接見東京大學「兩岸關係研究小組」召集人松田康博教授一行。（圖由民進黨提供）

    2025/09/06 11:31

    〔記者陳政宇／台北報導〕民進黨秘書長徐國勇昨（5日）下午接見東京大學「兩岸關係研究小組」召集人松田康博教授一行人時，坦言民進黨在大罷免後處於低潮，正在檢討與整合過程，長期執政會讓民眾幻想到改變可能會更好，但高雄經驗讓大家知道，民進黨才是真正值得信賴的政黨；至於2026選舉將確保公平公正公開，不會沒收初選、也不可能偏袒。

    徐國勇首先向松田長期對台灣的建言與關心表達誠摯感謝，並透露，他時常閱讀松田針對台日關係、台海局勢、日本政局的文章，獲益良多，對其精闢見解深表欽佩。

    針對大罷免後局勢，徐國勇不諱言，民進黨正處於低潮時期，但他對台灣的民主與自由深具信心，民進黨正在檢討與整合的過程當中，只會越來越團結，他對未來抱持樂觀態度。

    徐國勇說，2026年地方選舉，民進黨已成立選舉對策委員會，這是一個民主的機制，確保過程公平公正公開，該有初選的地方，就會有初選，不會被沒收。徐國勇強調，民進黨初選機制極為公平，而他身為主事者之一，不可能偏袒任何一方。

    徐國勇認為，長期執政會讓民眾幻想到改變可能會更好，甚至想試試看。但高雄的韓氏經驗讓大家知道，仍然是民進黨才是最進步、最自由、最民主的政黨。高雄的嘗試改變，讓民眾感到民進黨才是真正值得信賴的政黨。

    熱門推播