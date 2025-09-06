總統府今公告9/20起恢復假日開放參觀 全新漫畫特展開跑

先前受到立法院刪凍預算影響而暫停的總統府假日開放參觀將恢復正常。（資料照）

2025/09/06 11:28

〔記者蘇永耀／台北報導〕先前受到立法院刪凍預算影響而暫停的總統府假日開放參觀，將恢復正常。總統府今（6）日公告，配合全國古蹟日，每月假日參觀活動將自9月20日（星期六）起恢復開放，且一樓展館開放區域除原有9個常設展外，並有由文化部策劃的第1檔漫畫展覽「Vol. 1 武俠篇：沾水筆下的武林」全新特展開展。

總統府表示，當日也將於大禮堂舉辦2場次活動，包含上午10時《臺灣漫畫：過去、現在、未來》專題講座，以及下午1時30分播映動畫電影《諸葛四郎－大戰魔鬼黨》及映後座談，有意參加9月20日當日2場次專題講座及電影播映的民眾，可於總統府官網登記報名，額滿為止。另有限量版「總統府紀念版乖乖」供民眾索取。

總統府日前表示，由於立法院審議114年度中央政府總預算三讀結果，總統府業務費被刪減13%，並凍結70%；被刪凍的預算包括：水電費、開放參觀、志工交通及誤餐費、警衛人員勤務費等，已大幅影響總統府開放參觀所需開支，自民國114年2月15日起，暫停每個月的「假日參觀」活動。不過，隨著立法院後續同意解凍與通過行政院提出追加預算案，總統府今公告重新啟動假日開放。

總統府表示，配合全國古蹟日，每月假日參觀活動將自9月20日（星期六）起恢復開放。

至於開放參觀區域，總統府說，包括府前廣場、正大門、車廳、2樓敞廳、3樓大禮堂及部分迴廊，以及1樓展場、迴廊、南苑、北苑、紀念品中心等。

此外，除9月20日恢復開放假日參觀活動外，下半年度尚有10月18日、11月1日及12月6日等假日參觀日。預約及相關資訊可至總統府官網查詢。

