    首頁　>　政治

    參選黨魁資格羅智強「尊重朱立倫認定」 黨務人士：不會刻意阻擋

    國民黨立法院黨團書記長羅智強。（資料照）

    國民黨立法院黨團書記長羅智強。（資料照）

    2025/09/06 11:58

    〔記者施曉光／台北報導〕針對已宣布參選黨主席的國民黨立法院黨團書記長羅智強今日上午在臉書發文表示，自己具有參選黨主席的資格，但願意尊重現任黨主席朱立倫認定，對此，有黨務人士不具名受訪回應，黨中央「不會刻意阻擋」羅智強，並強調依照慣例中央黨部多在立法院正式開議的前後一週舉辦立法院國民黨團幹部授證，而立法院很可能在19日開議，因此黨內推估最快10日、最慢17日的中常會，朱立倫就會循例頒發「指定中常委」證書給羅智強。

    自從宣布參選黨主席後，羅智強就被黨內質疑不符參選資格，除非朱立倫循前黨團書記長洪孟楷、王鴻薇的前例，最遲於19日黨主席候選人領表登記前頒發「指定中常委」證書給羅智強，羅才能順利領表登記，事實上，國民黨文傳會主委林寬裕前天接受本報訪問時就已經說明過，一切依規定辦理，而且「應該是這樣」。

    依規定，參選國民黨主席必須曾經擔任過中評委、中常委或中央委員，且未曾受停權一年以上、撤銷、開除或註銷黨籍處分，且未觸犯黨主席選舉辦法所訂「排黑條款」，同時須繳清2022年至2024年的黨公職募款責任額。

    早年擔任過一級黨務主管以上黨職，或曾任直轄市、縣市首長以及政務人員者，通常會被黨主席聘為中評委，但由於多年累積下來，中評委人數太多，這個慣例在近年已不復存在，因此，雖然羅智強過去曾任國民黨革實院院長，但迄今沒有獲聘為中評委。

