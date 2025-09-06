交保金7千萬太高要深思 陳智菡稱：柯文哲不想欠人情

民眾黨前主席柯文哲。（資料照）

〔記者劉宛琳／台北報導〕前台北市長柯文哲羈押滿一年，台北地方法院昨裁定7千萬交保，柯文哲由律師代為轉達必須再為深思，週一才會決定是否接受交保。民眾黨主席陳智菡表示，如果檢察官抗告，金額往上加，身家賠進去還要借錢，所以柯文哲要考慮，柯不想欠人情，想在合理範圍具保，星期一他們會好好跟柯溝通。

媒體問柯文哲深思是否因借錢交保利息負擔，擔心欠人情？陳智菡表示，請大家理解，7000萬不是小數字，雖然上次也是7000萬，但其中3000萬是黨主席黃國昌跟友人協助，柯文哲很擔心那些錢怎麼還，那5天交保他就和老婆陳佩琪討論怎麼還錢。

陳智菡說，柯文哲在庭上也說，要7000萬寧可不出來，如果檢察官抗告，金額往上加，如果不夠，身家賠進去還要借錢，所以柯文哲說要考慮。而且檢察官說柯文哲會串證，但都訊問完畢了還要串什麼？檢察官不放棄提抗告，還要打官司，如果錢都進去了還要借錢，「他不想欠人情，想在合理範圍具保」。

對於交保今還多少缺口，陳智菡表示，柯文哲之前說了，不管怎樣，柯家自己出，柯媽、妹妹柯美蘭籌措的費用，之前賣農地多了2000萬，所以已經5000萬進去了，剩下看親友，柯文哲不想欠民眾黨人情。12月要言詞辯論了，羈押禁見律師能給的資料很有限，他是手腳被綁著一年打訴訟的，檢察官有良心要給他合理的防禦權，而不是讓他看守所來回的基本準備都沒有。

媒體追問是否交保金太高，陳智菡批評，台灣司法破爛，雙標到無以復加，共諜案幾十萬交保趴趴走，詐騙也小金額，人就逃了，「你說柯文哲能逃嗎？不可能」， 說串供，檢察官說科技干擾司法，這個不都是法院審問完還原在大眾眼前嗎？似是而非的理由，破綻百出連法院都不信。但這麼高額保金是柯家的負擔，星期一會好好跟柯文哲溝通。

