竹市殯儀館2次重大疏失 議員楊玲宜轟都發生在高虹安愛將施淑婷任內

新竹市殯儀館爆發燒錯遺體的重大疏失。（記者洪美秀攝）

2025/09/06 10:48

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市殯儀館昨天發生燒錯遺體的不可逆重大疏失，市議員楊玲宜轟2年前竹市立殯葬管理所也發生工作人員拉錯大體退錯冰險害法醫解錯剖的重大疏失，2年後再度發生燒錯遺體的嚴重錯誤，讓孝孫無法見阿嬤最後一面而情緒失控，導致雙方爆發肢體衝突。當時市府殯葬所官員就在現場，眼看暴力亂鬥行為發生，公權力蕩然無存，2件重大疏失接連發生在高虹安愛將民政處長施淑婷任內，如今市府卸責委外廠商，企圖置身事外，批高虹安市府團隊的無能，受苦承擔後果的是誰？

楊玲宜說，上次退錯大體疏失導致前所長下台，卻依舊無法改變陋習。確認大體身分的查核機制，一而再再而三地出包，市府每次都卸責委外廠商，企圖置身事外。當代理市長邱臣遠和民政處長施淑婷在澳洲出國爽遊、參訪之際，新竹孝孫連外婆最後一面也見不到，無力哭倒在地，她痛批，到底要錯燒多少大體，破碎多少家庭的心，竹市府才會學到教訓。這就是高虹安非常自豪的sweety團隊。

另有網友也在臉書社群「新竹爆料公社」發文稱，當時家屬情緒失控，誤打到布置的業者，而殯葬所官員就在現場，站在那不去排解，是站著看戲？還是覺得這個事件跟你沒關係？而殯儀館裡面的冰庫及燒遺體的，都是這次出包業者所得標，2年前大體冰庫才發生退錯遺體疏失，為何業者還能投標今年度的業務？難道市府不知道2年前事情？還是一樣給該業者得標！網友也批此次燒錯遺體事件，市府跟殯葬所和殯葬業者都應負責。

新竹市殯儀館爆發燒錯遺體疏失，市議員楊玲宜轟都發生在高虹安愛將民政處長施淑婷任內。（記者洪美秀攝）

