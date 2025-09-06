為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    普發1萬準備中 卓榮泰：1個月內啟動發放、7個月內發完

    行政院長卓榮泰出席家電大展。（記者林菁樺攝）

    行政院長卓榮泰出席家電大展。（記者林菁樺攝）

    2025/09/06 11:16

    〔記者林菁樺／台北報導〕因應美國川普政府的「對等關稅」政策，立法院已通過《韌性特別條例》預算，行政院長卓榮泰今（6）日出席公開活動表示，希望下週能將5700億元的特別預算送出行政院，9月19日立法院開議後可儘速通過，協助產業、照顧民生；外界關切的普發現金時程，他也回應，依照條文規定，1個月內啟動發放程序，並於7個月內發放完畢。

    有關一萬元普發現金時程受到矚目，卓榮泰強調，經過立法院提議，行政院認為要算足金額，且廣泛發放，因此在台灣取得永居的外國人納入，為此增加10億元。而立法院通過韌性特別預算，卓榮泰表示，依照條文規定，1個月內啟動發放程序，會在7個月內發放完畢。

    卓榮泰週六上午出席電器展，他表示，電器公會會員廠商在丹納絲颱風後贈除濕機、冰箱、洗衣機等家電到災區，甚至維修也是給予折扣，因此代表政府、災區民眾，向電器公會廠表達感謝。

    卓榮泰提到，希望下周韌性條例的特別預算可以送出行政院，希望在國會開議時能盡快排入，讓5700億元特別預算就能夠快速上路，產業得以獲得更多支持、並能民生照顧，同時災後條例也編列，會有更廣泛多元預算協助各方進行。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播