普發1萬準備中 卓榮泰：1個月內啟動發放、7個月內發完

2025/09/06 11:16

〔記者林菁樺／台北報導〕因應美國川普政府的「對等關稅」政策，立法院已通過《韌性特別條例》預算，行政院長卓榮泰今（6）日出席公開活動表示，希望下週能將5700億元的特別預算送出行政院，9月19日立法院開議後可儘速通過，協助產業、照顧民生；外界關切的普發現金時程，他也回應，依照條文規定，1個月內啟動發放程序，並於7個月內發放完畢。

有關一萬元普發現金時程受到矚目，卓榮泰強調，經過立法院提議，行政院認為要算足金額，且廣泛發放，因此在台灣取得永居的外國人納入，為此增加10億元。而立法院通過韌性特別預算，卓榮泰表示，依照條文規定，1個月內啟動發放程序，會在7個月內發放完畢。

卓榮泰週六上午出席電器展，他表示，電器公會會員廠商在丹納絲颱風後贈除濕機、冰箱、洗衣機等家電到災區，甚至維修也是給予折扣，因此代表政府、災區民眾，向電器公會廠表達感謝。

卓榮泰提到，希望下周韌性條例的特別預算可以送出行政院，希望在國會開議時能盡快排入，讓5700億元特別預算就能夠快速上路，產業得以獲得更多支持、並能民生照顧，同時災後條例也編列，會有更廣泛多元預算協助各方進行。

