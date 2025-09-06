為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    林俊憲酸柯文哲暫緩交保別再演 陳智菡：台南不樂見這種程度的市長

    民眾黨團主任陳智菡。（資料照）

    民眾黨團主任陳智菡。（資料照）

    2025/09/06 10:30

    〔記者劉宛琳／台北報導〕前台北市長、前民眾黨主席柯文哲遭羈押一年，台北地院昨裁定柯文哲7000萬交保，但柯透過律師表達要再想想，週一再做出決定。民進黨立委林俊憲指出，法院新聞稿指法官限定只能由柯文哲「以自己名義」提出保證金交保，不能再演「自己不想出來，別人擅自主張的戲碼」；對此，民眾黨團主任陳智菡表示，要具保不會自己跑出來辦手續，但要註明交保金給誰交保，立委連這個都不懂，台南恐怕不樂見這種程度的市長。

    林俊憲表示，在法院新聞稿裁定結論的地方，法官特別限定只能由柯文哲本人，「以自己名義」提出保證金交保。白話一點，法官的意思就是不能再演戲，演成「自己其實不想出來，都是別人擅作主張」的戲碼，交保與否都是柯文哲自己個人的意志。理解這點後，大家再仔細對照柯前主席的回應和主席黃國昌的發文，相信可以讀出更多潛台詞。

    陳智菡表示，林俊憲身為立委，發文前都不查證，問一下民進黨律師。法官說要柯文哲個人名義具保，林俊憲認為潛台詞，但請林去看一樣交保的應曉薇，只是法官的不同寫法，要具保不會自己跑出來辦手續，但要註明交保金給誰交保，註明是基本的，立委連這個都不懂，淪為酸民，還要選市長，台南恐怕不樂見這種程度的市長。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播