分析九三閱兵背後意義 陶傑：三帝結盟向歐美的「軟宣戰」

俄羅斯總統普廷（左）、中國國家領導人習近平（中）、北韓國家領導人金正恩（右）。（法新社）

2025/09/06 11:23

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國3日在北京天安門舉行「反法西斯勝利80週年暨抗戰紀念」閱兵大典，引發國際關注。對此，作家陶傑表示，「九三」事變，三帝結盟，這是向歐美的「軟宣戰」，美國不將此舞台秀等閒視之。

陶傑在臉書PO文表示「九三」事變，三帝結盟，這是向歐美的「軟宣戰」，美國不將此舞台秀等閒視之。三人中以歐洲人普京的台型最不粗野，但畢竟有戰事在身，不顧時機敏感，還玩這種遊戲，令人失望。

陶傑指出，不過用兵之道，虛實並舉，歐美唯今可應對者，是加倍施壓，馬上宣佈：「1，不再尋求俄烏停戰和平，即向烏克蘭提供最先進武器，以全部收回烏東與克里米亞為終戰目標。2，今後對俄任何談判，歐美宣佈不再以普京為對手。即使俄國換人而肯妥協包括退兵，必索巨額戰爭賠償，今後北約派兵長駐烏克蘭。3，將計就計，既然是三大巨星相逼，歐盟必須增加軍費，法國擴軍，芬蘭瑞典等相繼投入，德國與日本即時修憲，重啟武裝，令西方經濟進入戰時狀態。」

陶傑續指，這樣北京閱兵，刺激歐美的危機感，反而是好事，1873年歐洲早有「三皇同盟」（The Three Emperors League） ：德國的威亷一世、奧匈帝國的約瑟一世、俄國阿歷山大二世結盟，成為第一次世界大戰可回溯的遠因，本來俄羅斯的阿歷山大一世最想與奧匈帝國結盟，但因為奧匈帝國不滿俄羅斯支持的塞爾維亞人滲透巴爾幹半島，奧匈與俄羅斯拆夥，但普法戰爭之後，卑斯麥提防法國報復奪回失土，又恐懼俄羅斯西侵，為防東西線同時開戰，決定再拉奧匈與俄結盟。普京精通德文，必知這段恩怨，此為其一，後來德國更相信要先發動「防禦性戰爭」（Preventive War ），讓奧匈帝國先藉太子遇刺案出手，結果是沙皇倒台，俄羅斯赤化，淪為蘇聯。此為其二，三皇一旦結盟，戰爭即難避免。何況蘇聯解體後，美國和西德哄騙俄羅斯，北約不會再擴張，但後來卻讓保加利亞波蘭等相繼加入。葉利欽和戈巴卓夫已經解散了華沙公約國，普京兩次希望俄羅斯也加入北約，又遭到克林頓和布殊拒絕。美國的傲慢，令普京積怨，乃有烏克蘭侵略之舉，此為其三。

陶傑分析，歐美對俄政策，雙方的誤解錯綜複雜，如同台灣今日。必須結合歷史大景觀，歐美都應想清楚，但普習金各有盤算，並非桃園三結義的劉關張，美國仍對普京可以爭取。普京北京之行，可能是以另一種高姿態，向川普示威，普京沒有發瘋，內心必定明白：美國與俄羅斯最沒有理由開戰，既然如此，不妨一齊加碼演戲。北約死了俄烏和平這條心，讓俄羅斯繼續消耗，反正烏克蘭又不怕死，硬要焦土抗戰。俄烏之戰不必和談，繼續打下去。

陶傑補充，歐美則利用俄烏戰爭清理後防，加速遣反非法移民，以戰時標準取締左膠網絡傳媒，西方國家至今尚無準備：Tik Tok的假資訊網軍謠攻、病毒施放、恐怖襲擊等等各種超限戰，歐美不利之處甚多，除了婆婆媽媽口水令人厭煩的左膠，內部太多滲透了的第五縱隊。一旦如此，別無選擇，即先通過緊急法建立內敵集中營，核武待命。

陶傑舉例，有如法國大革命後期，一旦歐洲皇室重兵威脅新生的共和法國，則革命黨利用外部威脅，加強國家安全，肅清國內的保皇反動勢力，毛澤東趁韓戰也在國內大舉鎮壓「地主反革命」，今日香港特區政府奉命也這樣做，這就是德國人說的現實政治，在歷史的重大抉擇關頭，無慈悲可言。

陶傑批評，但西方的領袖只是一群侏儒，未可當此大時代。「沉沉心事北南東，一睨人材海内空」，今日英國工黨政府終於解聘了做酒吧女侍應出身、只知賣性感而瞞稅的大媽型「副首相」雷納，只是幼稚園初班邁出的第一步，離邱吉爾這一級領袖出現，尚有十萬八千里。

陶傑直言，不過各地口腔期和電玩世代人口，仍沉迷於消費，罕有聽見加沙或烏克蘭戰場悶鈍的飛機投彈，唯清醒的人，此刻萬念俱寂，面前湧起一朵蓮花，看見在時代的廻廊掩映處，一盞歷史的無盡燈。

