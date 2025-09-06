習近平與普廷談「長生不老」 李忠憲：延壽的幻象與威權的投射交織在一起

俄羅斯總統普廷（左）、中國國家領導人習近平（中）和北韓國家領導人金正恩（右）。（法新社）

2025/09/06 11:51

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國「九三閱兵」活動期間，有媒體直擊中國國家主席習近平，與俄羅斯總統普廷在討論長生不老、器官移植等議題。對此，成功大學教授李忠憲表示，追求永生，往往不是因為熱愛生命，而是因為害怕死亡；支持強人，往往不是因為相信真理，而是因為害怕自由，於是，延壽的幻象與威權的投射交織在一起：一邊是對死亡的恐懼，一邊是對自由的逃避。

李忠憲在臉書PO文表示，延壽幻象與威權投射：從閱兵的麥克風到年輕世代的選擇

人都很怕死，希望延長生命，就算習近平、普丁或金小胖都一樣，但在中國閱兵大典上面公然談論這件事情，還被收音發到全世界，恐怕是古今中外、前所未見！為什麼年輕的中國人、甚至年輕的台灣人會支持習近平？ 他們不害怕自己的器官，隨隨便便就被割給獨裁者嗎？

李忠憲指出，延長壽命這個問題其實早已超越生理層次，而是觸及人類千年來最深的哲學困惑。150年的壽命很長嗎？從古希臘到現代，人們一直討論「死亡是否必然」與「人是否應該追求不朽」。海德格認為死亡是「存在的根本可能性」，人正因有限而認識生命的意義。如果真的能靠器官移植延壽至150歲、甚至「不死」，反而會讓人生失去終點與緊迫感，另外，器官移植若被視為延壽工具，就可能將「人體」商品化。這裡出現康德式的倫理問題：人是否被當作「手段」而不是「目的」？如果器官只是統治者續命的材料，那麼「人」被徹底物化。

李忠憲續指，從宗教到科幻，永生總是個強烈的誘惑。對掌權者而言，延壽甚至「不死」意味著永遠統治；對普通人，則可能是逃避死亡焦慮。但存在主義者認為，即使沒有死亡，人生的荒謬與孤獨依舊存在，延長壽命並不能解決「為什麼活著」的問題，年輕一代中國人被教育在「國家崛起」的大背景下，習近平被塑造成帶領中國走向強盛的領袖。他們支持的，未必是「器官移植」這件事，而是藉此想像「我們的國家有最先進科技」的民族驕傲。

李忠憲分析，對多數人而言，器官移植「可能延壽」聽起來像科幻，不會馬上聯想到「誰的器官會被犧牲」。在資訊不透明社會裡，很多人寧願接受「好聽的未來」而忽視其代價，威權政體往往用「穩定、發展」來換取民眾的服從。年輕人也許知道有問題，但認為「換誰都一樣」，於是選擇支持現有權威。這是一種霍布斯式的社會契約：為了安全，交出自由，為什麼不害怕「器官被奪走」？多數人不會把「器官移植延壽」直接聯想到「我會被犧牲」。他們想像的是「精英、科技」的世界，而不是「自己」成為器官來源。

李忠憲補充，在長期威權統治下，個體常習慣性地壓抑恐懼。當國家敘事不斷灌輸「我們要一起強大」時，個人風險被合理化為「犧牲小我，完成大我」，在中國文化中，談死亡是禁忌。如果統治者提供「活得更久」的幻象，這能暫時安撫死亡焦慮。換言之，即使潛藏恐怖，幻象比恐懼更容易被接受，台灣年輕人中若有人對習近平的這種談話抱有嚮往，背後可能不是對「器官被奪」的無知，而是對「強人能帶來秩序與效率」的投射。

李忠憲直言，他們看見的是「民主混亂」與「威權有效率」的對比。這其實是對自由民主信念的疲倦與焦慮，追求永生，往往不是因為熱愛生命，而是因為害怕死亡；支持強人，往往不是因為相信真理，而是因為害怕自由，於是，延壽的幻象與威權的投射交織在一起：一邊是對死亡的恐懼，一邊是對自由的逃避。

