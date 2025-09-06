為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    侯友宜率團訪歐考察 拜訪傳產、新創台商在捷克產業

    新北市長侯友宜率市府團隊前往歐洲考察，前往捷克拜會台商。（新北市新聞局提供）

    新北市長侯友宜率市府團隊前往歐洲考察，前往捷克拜會台商。（新北市新聞局提供）

    2025/09/06 09:55

    〔記者黃子暘／新北報導〕新北市長侯友宜率市府團隊前往歐洲考察，前往捷克拜會台商新泰工業與新創公司「Grenade Castle」，關心產業創新與供應鏈合作。侯友宜指出，新北市擁有30萬餘家企業，是重要的製造基地，市府近年積極推動智慧製造、綠能及醫療科技等產業，提供政策、資源支持，協助企業跨足國際市場。

    侯友宜指出，新泰工業在新莊深耕超過一甲子，捷克新廠即將落成，將縮短供應鏈時程、加快交貨速度，更彰顯新北傳產具備放眼國際實力；Grenade Castle則是台商新創的代表，由台灣青年在布拉格創立，從平面設計起家，逐步發展至UX/UI設計、網站與應用程式開發，展現新世代台灣人的創新能量。

    新北市府補充，市府藉由考察行程，更深入了解企業的經營挑戰與發展需求，也將作為後續政策支持的重要依據；捷克是台商重要據點，市府盼與海外台商持續合作，串聯國際資源，並透過參展補助、國際採購商洽會及跨國產業交流等，協助企業降低成本、擴大佈局。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播