侯友宜率團訪歐考察 拜訪傳產、新創台商在捷克產業

新北市長侯友宜率市府團隊前往歐洲考察，前往捷克拜會台商。（新北市新聞局提供）

2025/09/06 09:55

〔記者黃子暘／新北報導〕新北市長侯友宜率市府團隊前往歐洲考察，前往捷克拜會台商新泰工業與新創公司「Grenade Castle」，關心產業創新與供應鏈合作。侯友宜指出，新北市擁有30萬餘家企業，是重要的製造基地，市府近年積極推動智慧製造、綠能及醫療科技等產業，提供政策、資源支持，協助企業跨足國際市場。

侯友宜指出，新泰工業在新莊深耕超過一甲子，捷克新廠即將落成，將縮短供應鏈時程、加快交貨速度，更彰顯新北傳產具備放眼國際實力；Grenade Castle則是台商新創的代表，由台灣青年在布拉格創立，從平面設計起家，逐步發展至UX/UI設計、網站與應用程式開發，展現新世代台灣人的創新能量。

新北市府補充，市府藉由考察行程，更深入了解企業的經營挑戰與發展需求，也將作為後續政策支持的重要依據；捷克是台商重要據點，市府盼與海外台商持續合作，串聯國際資源，並透過參展補助、國際採購商洽會及跨國產業交流等，協助企業降低成本、擴大佈局。

