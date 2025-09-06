為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    是否交保柯文哲說要深思 許美華：立刻拿出7000萬社會觀感不佳？

    台北地方法院昨裁定柯文哲以7000萬元交保，柯卻稱需要深思並會於下週一再決定是否交保，引發外界議論，對此名嘴汪浩貼出比對圖，諷刺柯文哲先前曾宣稱「要買1.2億的房子不難」，黃國昌昨卻稱，「7千萬對一個醫生家庭是難以承受的負擔」。（圖擷自臉書）

    台北地方法院昨裁定柯文哲以7000萬元交保，柯卻稱需要深思並會於下週一再決定是否交保，引發外界議論，對此名嘴汪浩貼出比對圖，諷刺柯文哲先前曾宣稱「要買1.2億的房子不難」，黃國昌昨卻稱，「7千萬對一個醫生家庭是難以承受的負擔」。（圖擷自臉書）

    2025/09/06 10:20

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕民眾黨前主席柯文哲因涉京華城案與政治獻金侵占案遭羈押，台北地方法院昨裁定柯文哲以7000萬元交保，柯卻稱需要深思並會於下週一再決定是否交保，引發外界議論，對此名嘴汪浩貼出比對圖，諷刺柯文哲先前曾宣稱「要買1.2億的房子不難」，黃國昌昨卻稱，「7千萬對一個醫生家庭是難以承受的負擔」。反紫光奇遊團成員許美華也說「到底在深思什麼？大概是覺得立刻拿出7000萬社會觀感不佳吧？」

    台北地方法院昨裁定柯文哲以7000萬元交保，並限制出境、出海8個月，須接受電子監控。不過在柯家及民眾黨公職忙著籌錢之際，柯文哲卻透過律師轉達，稱因不想借錢、欠人情所以需再深思，下週一再答覆律師要不要交保。

    根據《聯合新聞網》報導，可能原因有2個，其一為7000萬交保金太高，柯不想再另外欠錢。其二為不想欠人情，包含不想欠黨中央，也不想要案件牽連到民眾黨身上。

    許美華則提出不同解讀，她在臉書發文指出，「柯文哲到底在深思什麼？大概是覺得立刻拿出7000萬社會觀感不佳吧？」，她也稱「小草們，有機會讓你們效忠救阿北了！」

    名嘴汪浩也貼出對比圖，引述柯文哲去年8月曾聲稱，他跟陳佩琪在台大醫生工作30幾年，不用裝窮，「買1.2億的房子，不是很困難的事。」當時柯妻陳佩琪被爆料看上北市1.2億元豪宅，而且說法不斷改口，讓外界質疑錢從哪來。

    至於對比圖的另一部分，則是北院昨裁定柯文哲7千萬交保後，黃國昌在臉書發文稱，「這麽大的數字，即便對一個醫師家庭，仍是難以承受的沈重負擔」。汪浩並對此諷刺「該相信誰？深思中，下週一告訴你答案」。

    柯文哲的辯護律師昨傍晚發表聯合聲明指出，下午看守所律見時，柯文哲表示還要再深思，下週一律見時再答覆律師要不要交保。（資料照）

    柯文哲的辯護律師昨傍晚發表聯合聲明指出，下午看守所律見時，柯文哲表示還要再深思，下週一律見時再答覆律師要不要交保。（資料照）

