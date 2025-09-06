柯文哲7千萬交保黃國昌疑神隱 吳靜怡：誰還在乎美國的阿爸黃國昌？

民眾黨主席黃國昌（左）、前民眾黨主席柯文哲（右）。（資料照 本報合成）

2025/09/06 09:55

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕民眾黨前主席柯文哲捲入京華城案羈押滿一年，北院昨裁定柯文哲7000萬元交保，現任黨主席黃國昌卻被爆料多日未露面疑似出國。對此媒體人吳靜怡表示，柯文哲出得來，但黃國昌卻是躲起來，號稱公開透明的民眾黨，黨主席週三請假去了哪裡？沒有人敢說，超速仔就是超速仔！

吳靜怡在臉書PO文表示，黃國昌形同民眾黨的假老二、柯文哲的真傀儡，那個「盧昌配」已經沒用了！有小草的阿北柯文哲，誰還在乎美國的阿爸黃國昌？民眾黨是柯文哲的一人政黨，所有柯文哲的支持者很清楚，黃國昌只是暫代柯文哲而已，即便柯文哲沒有要爭，黃國昌也只是傀儡、凡事必須請教柯文哲，聲量只剩下柯文哲的天下，看來，連老二的地位都會是虛假的。

請繼續往下閱讀...

吳靜怡指出，許多民眾黨支持者並不同意黃國昌選擇完全捧藍、親藍的政治路線，而柯文哲一定會在藍、綠、白之間，慣性創造一個三角形拉力，撐住自己的影響力，拿著藍旗假中道，持續威嚇綠營，這樣才能影響司法。

吳靜怡續指，國民黨有人為了反罷免，到處倡議藍白合特赦柯文哲的說法，只是要攏絡小草們，反而讓國民黨在下次競選總統時，提早掉入死胡同，人家盧皇后是要配上黃太子，結果來了個涉嫌圖利貪污仔柯文哲，到時候，還要搞假老二民調，要讓柯為朕還是為副總統參選人？國民黨這次競選黨主席，誰感情跟柯文哲比較好，看來也成為重要的指標了。

吳靜怡直言，柯文哲出得來，但黃國昌卻是躲起來，號稱公開透明的民眾黨，黨主席週三請假去了哪裡？沒有人敢說，超速仔就是超速仔！為了柯文哲可能交保的大戲，還要特別星期日趕回來！可憐呀~

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法