    首頁　>　政治

    獨家》民進黨團幹部7缺6「等嘸人」 柯建銘擔起協調補齊

    立法院民進黨團總召柯建銘。（資料照）

    2025/09/06 09:14

    〔記者陳政宇／台北報導〕立法院新會期將於9月19日開議，民進黨團幹部人選卻難產。黨團本週已通知各立委辦公室登記參選意願；惟據了解，昨天（5日）截止仍「等嘸人」。民進黨團總召柯建銘證實，原登記書記長的立委范雲已撤回，接下來還要協調，盼開議前補齊幹部。

    大罷免投票結果出爐後，上會期的民進黨團幹事長吳思瑤、副幹事長林楚茵、王義川，黨團書記長陳培瑜，以及副書記長林月琴、郭昱晴，相繼表態新會期將不續任。亦即，黨團七長目前僅剩柯建銘一人。

    民進黨團1日行文黨籍立委辦公室，徵詢黨團幹事長及書記長參選意願。據黨團組織規程明定，幹事長及書記長任期半年，連選得連任，黨團成員任立法委員達兩屆以上者，得為候選人。期間，一度傳出范雲有意擔任書記長，但5日登記截止後，結果卻是無人報名。

    對於登記情形，柯建銘接受本報訪問說明，范雲後來就撤了，接下來還要協調，黨團會在開議前補齊幹部。

    民進黨立委許智傑則表示，民進黨團內人才濟濟，一定會協調出最適合的人選。立委賴惠員也說，她對三長幹部的登記情況一點也不擔心，最後一天、登記截止過後，幹部會再慢慢產生。

    事實上，本屆民進黨團「幹部荒」已非首次，過去就曾發生無人登記的情況，方由吳思瑤連續擔任三個會期的黨團幹事長；不分區立委陳培瑜也在任期未符規定的情況下，接棒第三會期的書記長一職。

