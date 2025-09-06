為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    法院裁定柯文哲交保 小草稱無罪 黃帝穎打臉：重金交保仍是罪嫌重大

    柯文哲的辯護律師昨傍晚發表聯合聲明指出，下午看守所律見時，柯文哲表示還要再深思，下週一律見時再答覆律師要不要交保。（資料照）

    柯文哲的辯護律師昨傍晚發表聯合聲明指出，下午看守所律見時，柯文哲表示還要再深思，下週一律見時再答覆律師要不要交保。（資料照）

    2025/09/06 09:30

    黃其豪／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕民眾黨前主席柯文哲捲入京華城弊案，在歷經1年羈押後，北院昨裁定柯文哲7000萬元交保，律師黃帝穎發文指出，在網路有特定帳號帶風向稱交保是法官認定柯文哲無罪，讓他批評根本是法盲瞎說。他也引述北院新聞稿強調，「7000萬元重金交保，在法律上仍是法院認定罪嫌重大」。

    黃帝穎在臉書貼出台北地方法院的新聞稿，並發文批評，「北院裁定柯文哲7000萬元交保，特定帳號及小草帶風向說阿北交保是法官問證人後認定柯文哲無罪，完全是法盲瞎說」，他也強調「柯文哲7000萬元重金交保，在法律上仍是法院認定罪嫌重大」。

    黃帝穎也引述，北院裁定柯文哲重金交保，裁定理由白紙黑字載明：被告柯文哲違反貪污治罪條例等案件，參酌卷內事證，認被告柯文哲「犯罪嫌疑重大」。

    針對7千萬交保金是否過高，黃帝穎昨晚也曾發文指出，「前次柯文哲交保金同樣是7000萬，柯文哲全部繳納保金辦保，可見並非被告無力負擔」、「京華城案涉圖利金額高達121億餘元，遠高於一般貪污案件，更顯見保金並非過高」。

    黃帝穎也強調，「北檢在延押庭強調柯文哲在押仍透過臉書社群，多次攻擊證人包括林欽榮、苗博雅等人，均被認可能對證人證詞造成影響。即便法院裁定7000萬元交保，保證金的繳納仍無法排除勾串或滅證的風險」。

