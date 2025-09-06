遭質疑沒資格選黨主席 羅智強「反駁」︰仍尊重朱立倫認定

國民黨立委羅智強日前宣佈參選國民黨主席。（資料照）

2025/09/06 09:13

〔記者劉宛琳／台北報導〕日前宣布參選國民黨主席的國民黨立委羅智強遭質疑是否有參選資格，他今天表示，自己的從政經歷具有「指定中常委」與「中評委」身份，因此他具有參選資格，但最後仍尊重黨主席朱立倫認定。

羅智強表示，今天即將結束日本的訪問行程，昨晚他和兄弟姊妹們難得歡聚，席間有人問起關於他參選黨主席資格的問題。今天他想正式向大家說明：「羅智強有沒有參選中國國民黨主席的資格？」

請繼續往下閱讀...

羅智強說，在823第二波大罷免結束之前，他根本沒有參選黨主席的念頭，當時他的全部心思都放在反罷免上。823之後，盧秀燕宣佈不參選黨主席，朱立倫宣布交棒，才有青壯派立委來勸進他。他們認為，他代表世代承擔，是立法院裡公認的一級戰將；他若參選，至少象徵國民黨的中生代願意肩負責任，也有機會帶動戰力升級、推動革新再造、吸引青年世代。經過再三考慮，他決定參選中國國民黨主席，希望能帶領國民黨下架賴清德，實現第四次政黨輪替。

針對資格問題，關於指定中常委的部分，羅智強表示，依照國民黨主席選舉辦法，具備下列三種資格之一即可參選：指定中央常務委員、中央評議委員、中央委員。而他有「指定中常委」的身分和「中評委」的資格。所以，當媒體來問他有沒有參選黨主席資格時，他的回答是：「我百分之百有資格，但由黨中央認定。」

羅智強表示，他於9月1日就任立法院黨團書記長，依慣例，本屆歷任書記長洪孟楷、林思銘、王鴻薇皆為指定中常委，他是第四任書記長，理應具備此身分，這也是他宣布參選的依據。但也有不具名的黨務人士透過媒體表示，朱立倫可以選擇打破慣例「不指定」，或者等到9月19日黨主席登記結束後才指定，讓他喪失參選資格。雖然他主張，他在9月1日就職時已自動取得身分，「但如果朱主席最終否決、駁回我的登記，我仍會尊重他的認定」。

而針對中評委資格，羅智強表示，中評委依慣例，符合以下四種條件之一，即可獲頒。一，國民黨執政時的政務官（他曾任總統府副秘書長，為特任政務官）；二，國民黨一級黨務主管（我曾任革命實踐研究院院長，負責青年培訓）；三，立法委員（他是現任立委、同時是現任書記長）；四，對國民黨有重大貢獻（輔選馬英九二次勝選，多次全台輔選）。

羅智強解釋，因此，他完全具備受頒中評委的資格。前主席過去江啟臣也曾為了讓孫文學校總校長張亞中順利參選黨主席，親自頒發中評委證書，讓原來不具備參選資格的張取得資格。然而，頒不頒中評委，始終是黨主席的權力，即便他有完整資歷，最後仍會尊重朱立倫主席的決定。

羅智強說，他會以平常心面對，大家都知道他是拚命三郎，既然決定參選，就會全力以赴，但他的心情非常平靜。因為這一屆黨主席，本質上是任務型主席，核心任務就是為2028國民黨總統候選人開路。他相信他能承擔，但若最後由其他合適的人選承擔，只要他沒有私心、大公無我、能征善戰，帶領國民黨擊退民進黨，就是最棒的黨主席。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法