網友爆料搭機飛日本巧遇黃國昌 四叉貓貼側拍照 網猜：去找橘子？

網紅四叉貓發文指出，有網友透露，在要搭乘前往日本的班機時，疑似看到黃國昌，且還有一名女性同行，網友還附上側拍的照片，引起網路討論。（圖擷自臉書）

2025/09/06 09:07

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕民眾黨前主席柯文哲捲入京華城案羈押滿一年，北院昨裁定柯文哲7000萬元交保，現任黨主席黃國昌卻被爆料多日未露面疑似出國，今上午網紅四叉貓再度發文指出，有網友透露，在要搭乘前往日本的班機時，疑似看到黃國昌，且還有一名女性同行，網友還附上側拍的照片，引起網路討論。

針對媒體消息指出，黃國昌已多日未露面，還傳出疑似出國，網紅四叉貓做深夜彙整媒體消息及民眾黨的採訪通知，並整理近一週的時間軸，推測黃國昌神隱期間跑去哪邊的3種可能性，其中包括原本沒料到柯文哲這麼早交保，才請假去美國。

今上午四叉貓再度發文透露，有網友傳訊透露，在本週三上午要搭乘從松山機場前往日本東京羽田機場的華航班機時，「看到一個長得很像黃國昌的人」，網友還在貴賓室側拍下當時的目擊畫面並請四叉貓鑑定。

在四叉貓po出的截圖中，網友還提到，當時黃國昌「帶著小行李箱，登機時戴口罩帽子，有一個女性同行（不是照片中被馬賽克的女性）」。

四叉貓對此則表示「我也不知道耶......請問這個日本黃國昌跟台灣黃國昌是同一個人嗎？如果是同一個人，那是去日本玩還是轉機飛美國呢？」其他網友看到則紛紛表示「原來國昌老師離我這麼近」、「飛美國日本轉機也不是不可能」、「應該轉機，比較不敏感」、「請問貴賓室成年了嗎？」、「阿北要出來了怎麼不是第一個迎接，是怕被阿北掐著問我的錢跑去哪了嗎」。

其中有不少網友紛紛留言猜測「去找橘子？」，也有不少網友調侃「太太又要生氣了」。

