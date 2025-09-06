為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    柯文哲被裁定交保黃國昌在哪兒？四叉貓列時間軸提3可能性

    民眾黨前主席柯文哲捲入京華城案羈押滿一年，北院昨裁定柯文哲7000萬元交保，外界卻發現現任黨主席黃國昌多日未露面，網紅四叉貓結合媒體消息及民眾黨的採訪通知，並整理近一週的時間軸，提出3個黃國昌神隱的可能性。（資料照）

    民眾黨前主席柯文哲捲入京華城案羈押滿一年，北院昨裁定柯文哲7000萬元交保，外界卻發現現任黨主席黃國昌多日未露面，網紅四叉貓結合媒體消息及民眾黨的採訪通知，並整理近一週的時間軸，提出3個黃國昌神隱的可能性。（資料照）

    2025/09/06 08:03

    黃其豪／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕民眾黨前主席柯文哲捲入京華城案羈押滿一年，北院昨裁定柯文哲7000萬元交保，外界卻發現現任黨主席黃國昌多日未露面，網紅四叉貓結合媒體消息及民眾黨的採訪通知，並整理近一週的時間軸，提出3個黃國昌神隱的可能性。

    四叉貓在臉書以「黃國昌在哪兒？」為題發文，他首先列出目前已知的4點資訊，包含「民眾黨沒有幹部正面回應黃國昌目前人在哪裡」、「某新聞報導江和樹說黃國昌在美國，不過後來新聞更正是黃珊珊在美國」、「某新聞報導黃國昌全家在國外，但沒說明在哪個國家」、「民眾黨發出採訪通知，黃國昌將在本週日（9/7）下午接受採訪」。

    接著四叉貓也列出本週二以來的相關「時間軸」，包含
    9月2日（二）：黃國昌差點摔倒
    9月3日（三）：黃國昌請假一週，消失
    9月4日（四）：黃國昌沒有公開行程，消失
    9月5日（五）：柯文哲可交保，黃國昌依然消失
    9月6日（六）：黃國昌沒有公開行程，消失
    9月7日（日）：黃國昌預計下午兩點露面受訪
    9月8日（一）：柯文哲湊滿七千萬交保

    最後四叉貓對於黃國昌神隱提出3個可能性，包含「黃國昌請假回美國，因為沒料到柯文哲這麼早交保（普遍認為是10月1日之前），所以今天才買機票趕回來，預計明天晚間抵達台灣，後天下午露面受訪，週一可以去迎接柯文哲」、「黃國昌不想交出黨主席的位子，不想借錢所以躲起來不露面」、「黃國昌可能跑去打鳳凰電波、抽脂、微整形、植髮植毛、拔智齒...等，他的臉需要一週的恢復期」。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播