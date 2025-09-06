柯文哲被裁定交保黃國昌在哪兒？四叉貓列時間軸提3可能性

民眾黨前主席柯文哲捲入京華城案羈押滿一年，北院昨裁定柯文哲7000萬元交保，外界卻發現現任黨主席黃國昌多日未露面，網紅四叉貓結合媒體消息及民眾黨的採訪通知，並整理近一週的時間軸，提出3個黃國昌神隱的可能性。（資料照）

2025/09/06 08:03

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕民眾黨前主席柯文哲捲入京華城案羈押滿一年，北院昨裁定柯文哲7000萬元交保，外界卻發現現任黨主席黃國昌多日未露面，網紅四叉貓結合媒體消息及民眾黨的採訪通知，並整理近一週的時間軸，提出3個黃國昌神隱的可能性。

四叉貓在臉書以「黃國昌在哪兒？」為題發文，他首先列出目前已知的4點資訊，包含「民眾黨沒有幹部正面回應黃國昌目前人在哪裡」、「某新聞報導江和樹說黃國昌在美國，不過後來新聞更正是黃珊珊在美國」、「某新聞報導黃國昌全家在國外，但沒說明在哪個國家」、「民眾黨發出採訪通知，黃國昌將在本週日（9/7）下午接受採訪」。

接著四叉貓也列出本週二以來的相關「時間軸」，包含

9月2日（二）：黃國昌差點摔倒

9月3日（三）：黃國昌請假一週，消失

9月4日（四）：黃國昌沒有公開行程，消失

9月5日（五）：柯文哲可交保，黃國昌依然消失

9月6日（六）：黃國昌沒有公開行程，消失

9月7日（日）：黃國昌預計下午兩點露面受訪

9月8日（一）：柯文哲湊滿七千萬交保

最後四叉貓對於黃國昌神隱提出3個可能性，包含「黃國昌請假回美國，因為沒料到柯文哲這麼早交保（普遍認為是10月1日之前），所以今天才買機票趕回來，預計明天晚間抵達台灣，後天下午露面受訪，週一可以去迎接柯文哲」、「黃國昌不想交出黨主席的位子，不想借錢所以躲起來不露面」、「黃國昌可能跑去打鳳凰電波、抽脂、微整形、植髮植毛、拔智齒...等，他的臉需要一週的恢復期」。

