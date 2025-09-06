為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    行政院會11日擬拍板普發現金預算 最快10月可領現

    立法院8月29日三讀修正攸關普發現金的韌性特別條例，總統賴清德昨（8日）公告，行政院院會下週四（11日）將通過特別預算案，送立法院審查。（資料照）

    立法院8月29日三讀修正攸關普發現金的韌性特別條例，總統賴清德昨（8日）公告，行政院院會下週四（11日）將通過特別預算案，送立法院審查。（資料照）

    2025/09/06 07:31

    〔記者鍾麗華／台北報導〕立法院8月29日三讀修正攸關普發現金的「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」，總統賴清德昨（8日）公告，行政院院會下週四（11日）將通過特別預算案，送立法院審查。由於修正條文規範，特別預算公布後1個月內開始執行發放作業，並於7個月內發放完畢，預計最快10月普發萬元現金。

    行政院長卓榮泰昨到台中與自行車業者交流座談，他會前受訪時表示，總統已公告韌性條例，行政院下週就會編定特別預算，希望聆聽業者意見，了解條例及未來特別預算，涵蓋面是否足夠。

    根據三讀修正的韌性特別條例，經費上限從5450億元增至5700億元，包括普發現金2360億元、國土安全韌性1500億元、因應美國對等關稅新政的經濟支持方案1130億元、社會支持710億元。

    據了解，行政院普發萬元現金，將以2023年普發現金6000元時的領取方式為基礎規劃，當時領取方式共有5種，包含登記入帳、ATM領現、郵局領現、特定偏鄉造冊發放，以及特定對象直接入帳。

    根據財政部資料，當時普發現金6000元自2023年3月22日「登記入帳」開放登記，領取期限至2024年1月31日止，領取民眾超過2348萬人，占原估計人數99.7%。領取比例最多的管道第一是登記入帳，占比39.8%；其次是ATM領現，占比24.3%；再來是直接入帳者，占比18.1%。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播