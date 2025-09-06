行政院會11日擬拍板普發現金預算 最快10月可領現

立法院8月29日三讀修正攸關普發現金的韌性特別條例，總統賴清德昨（8日）公告，行政院院會下週四（11日）將通過特別預算案，送立法院審查。（資料照）

2025/09/06 07:31

〔記者鍾麗華／台北報導〕立法院8月29日三讀修正攸關普發現金的「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」，總統賴清德昨（8日）公告，行政院院會下週四（11日）將通過特別預算案，送立法院審查。由於修正條文規範，特別預算公布後1個月內開始執行發放作業，並於7個月內發放完畢，預計最快10月普發萬元現金。

行政院長卓榮泰昨到台中與自行車業者交流座談，他會前受訪時表示，總統已公告韌性條例，行政院下週就會編定特別預算，希望聆聽業者意見，了解條例及未來特別預算，涵蓋面是否足夠。

根據三讀修正的韌性特別條例，經費上限從5450億元增至5700億元，包括普發現金2360億元、國土安全韌性1500億元、因應美國對等關稅新政的經濟支持方案1130億元、社會支持710億元。

據了解，行政院普發萬元現金，將以2023年普發現金6000元時的領取方式為基礎規劃，當時領取方式共有5種，包含登記入帳、ATM領現、郵局領現、特定偏鄉造冊發放，以及特定對象直接入帳。

根據財政部資料，當時普發現金6000元自2023年3月22日「登記入帳」開放登記，領取期限至2024年1月31日止，領取民眾超過2348萬人，占原估計人數99.7%。領取比例最多的管道第一是登記入帳，占比39.8%；其次是ATM領現，占比24.3%；再來是直接入帳者，占比18.1%。

