    政治

    加碼照顧嘉義、台南颱風受災戶 陳金德：擴大補助、延長獎勵期限

    行政院雲嘉南災後復原前進指揮所指揮官陳金德（左2）視察災區。（行政院提供）

    2025/09/05 22:43

    〔記者鍾麗華／台北報導〕行政院今（5）日召開「114年7月颱風豪雨雲嘉南災後復原前進指揮所」第12次會議，指揮官陳金德宣布，1.5萬元的媒合修繕簽約獎勵，將延長至10月6日前完成簽約戶皆可申請，另也擴大照顧對象，屋損面積未達20平方公尺的一般戶也將可領取至多1萬元的復原慰助金。

    前進指揮所增加三大措施：第一，擴大照顧對象。台南市、嘉義縣、嘉義市民宅受損面積未達20平方公尺的弱勢戶，先前可獲至多1.5萬元的家園復原慰助金，進一步擴大，一般戶亦可領取至多1萬元的復原慰助金。

    第二，啟動第二波媒合修繕簽約獎勵。由於部分民眾因民俗農曆七月或其他因素無法及時簽約，陳指揮官宣布，只要在中秋節（10月6日）前完成媒合簽約，完工時即可獲得1.5萬元工程尾款獎勵金。

    第三，加發弱勢戶生活支持補助金。針對受災面積20平方公尺以上的弱勢戶，除屋頂、外牆受損外，屋內財產及生活環境亦嚴重受影響，因此加發10萬元生活支持補助金，由賑災基金會善款支應。

    此外，行政院已於7月30日前預撥20億元給台南市、嘉義縣及嘉義市政府發放慰助金，三地核撥率分別為96.7%、80.7%、72.41%。陳金德要求地方政府加快核撥，讓民眾及早獲得慰助。

