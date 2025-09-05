官邸夜宴綠委 賴清德示警3隻「黑天鵝」來襲

總統賴清德5日於官邸與民進黨立委餐敘。圖為受邀人員座車進入官邸。（記者塗建榮攝）

2025/09/05 21:58

〔記者陳政宇／台北報導〕立法院新會期開議前，兼任民進黨主席的總統賴清德分批邀請黨籍立委赴官邸餐敘。據轉述，賴清德談到「3隻黑天鵝」，分別是關稅、大罷免結果及風災，而立委們則輪番發言，反映地方民意或民怨，總統仔細聆聽、不時交辦行政團隊處理。

賴總統本月3日邀請首批立委餐敘，第二批則於今晚舉行，出席者包括行政院長卓榮泰、行政院秘書長張惇涵、總統府秘書長潘孟安，以及莊瑞雄、林岱樺、林淑芬、李坤城、陳瑩、陳俊宇、吳琪銘、黃秀芳、林月琴、郭昱晴等立委。餐會自晚間6時開始，立委約於8時25分左右陸續離開。

莊瑞雄會後受訪透露，今天氣氛非常好，總統請大家吃好吃的便當，總統對吃素的林岱樺最體貼，雖然沒準備素的，但剛好總統夫人長年茹素、總統每個月陪太太吃素2次，總統就把自己的那份給林。今天總統召集大家到官邸，與過去立法院開議時一樣，聆聽對政局的看法。

莊瑞雄說明，賴清德提到「三隻黑天鵝」，第一個是關稅，第二是大罷免結果衝擊執政黨，第三是風災；總統特別聽取每位立委的建言，與會者都很踴躍發言，主要提及行政院未來有更多新措施，一一向立委說明，當務之急是風災須加速復原，讓老百姓正常生活。

至於是否觸及黨團改組相關議題，莊瑞雄說，完全沒有，總統誠懇提出3個面向聽聽大家看法。每個人都提出自己的感受，以及如何讓執政團隊被老百姓更加信任，接下來的措施要更接地氣、讓民眾清楚，建立彼此間的信賴。

林岱樺則表示，府院黨團這樣的溝通就是改革的開始，所有與會者把地方輿情、人民不滿，完整讓總統知道，總統也很快要調整腳步，從關稅到政府推出很多興利措施，甚至一些改革的方向都很明確。但是，為什麼地方都感受不到，席間一直討論如何調整這個落差，讓人民知道政府所推動的項目。

立委莊瑞雄、林岱樺出席總統官邸餐會。（記者塗建榮攝）

