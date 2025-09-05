柯文哲交保》防逃防串證仍有漏洞？律師：電子監控難擋外部聯繫

律師包盛顥分析，雖然裁定結合多項限制措施，柯文哲交保亦符合比例原則，但考量其龐大人脈與資源，於實務操作中仍存在防逃、防串證漏洞。圖為柯文哲去年獲北院無保請回。（資料照）

2025/09/05 21:34

〔記者劉詠韻／台北報導〕民眾黨前主席柯文哲因京華城弊案，已遭羈押1年之久，台北地方法院今裁定7000萬元交保，並限制住居、出境及出海，須接受電子監控，不得接觸同案被告或證人。對此，律師包盛顥分析，雖然裁定結合多項限制措施，柯文哲交保亦符合比例原則，但考量其龐大人脈與資源，於實務操作中仍存在防逃、防串證漏洞。

包盛顥指出，羈押與交保裁定高度依賴法官對「犯罪嫌疑重大」與「羈押事由」如逃亡、串證或滅證之虞的具體事實認定。同案中，不同法官對檢方證據強度與風險評估，因此出現合理差異。法院裁定交保時，通常會綜合考量被告財力、罪嫌輕重、刑度及逃亡或串證風險。

他進一步說明，過往重大貪瀆案件的交保金額落在數百萬元至上億元之間，柯文哲此次7000萬元雖於高額區間，但仍難徹底杜絕風險。至於法院附加的電子監控、住居限制及禁止接觸同案被告或證人，雖理論上可限制行動與接觸，但仍有盲點，例如電子監控僅能掌握位置，卻無法阻止透過第三人聯繫；禁止接觸措施則需檢警配合，對具龐大人脈與資源的被告，效果有限。

包盛顥表示，法院基於比例原則解除羈押，仍須承擔潛逃、串證、滅證風險，同時仰賴配套措施、實質審查與訴訟進度調整，以平衡比例原則與案件風險。儘管他認為，柯文哲交保符合比例原則，且搭配多項限制措施，但於此案，防逃與防串證風險仍難完全排除。

