AIT新任副處長梁凱雯訪高雄 副市長李懷仁：盼攜手深化台美關係

美國在台協會副處長梁凱雯（左）上任後，首度拜會高雄市政府，與副市長李懷仁（右）暢談城市議題。（行國處提供）

2025/09/05 21:34

〔記者王榮祥／高雄報導〕美國在台協會（AIT）新任副處長梁凱雯（Karin M. Lang）8月就任，今由AIT高雄分處長張子霖（Neil Gibson）陪同、首度拜訪高雄市政府，副市長李懷仁熱情歡迎，除分享數位發展等議題，也盼攜手深化台美關係。

李懷仁指出，台美長期共享自由、民主與人權等核心價值，是情誼深厚的合作夥伴，他並介紹高雄近年推動城市轉型，從傳統重工業城市成功轉型為高科技產業的樞紐，隨著台積電規劃於高雄興建5座2奈米製程工廠，預計今年下半年進入量產，高雄也將成為南台灣高科技產業的重要聚落，強化整體半導體供應鏈韌性。

李懷仁也告訴梁凱雯，市府正推動數位轉型，平衡高科技與傳統產業發展，引進AI技術協助中小企業降低成本、提升競爭力，積極協助企業推動減碳與碳盤查，符合國際市場出口規範，讓在地產業在既有基礎上，推動整體經濟永續發展。

梁凱雯表示，台灣是她熱愛且熟悉的地方，很佩服高雄由傳統工業基地轉型為高科技與創新城市的努力，特別在AI及數位化治理領域，未來也將持續推動台美雙邊在科技、數位發展及資訊安全等多元領域的合作，深化台美關係。

李懷仁說，台美持續推動科技及資安合作，具有高度共識，期盼透過加強技術分享，深化台美夥伴關係，共同提升資安韌性，面對全球挑戰。

