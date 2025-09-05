為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    AIT新任副處長梁凱雯訪高雄 副市長李懷仁：盼攜手深化台美關係

    美國在台協會副處長梁凱雯（左）上任後，首度拜會高雄市政府，與副市長李懷仁（右）暢談城市議題。（行國處提供）

    美國在台協會副處長梁凱雯（左）上任後，首度拜會高雄市政府，與副市長李懷仁（右）暢談城市議題。（行國處提供）

    2025/09/05 21:34

    〔記者王榮祥／高雄報導〕美國在台協會（AIT）新任副處長梁凱雯（Karin M. Lang）8月就任，今由AIT高雄分處長張子霖（Neil Gibson）陪同、首度拜訪高雄市政府，副市長李懷仁熱情歡迎，除分享數位發展等議題，也盼攜手深化台美關係。

    李懷仁指出，台美長期共享自由、民主與人權等核心價值，是情誼深厚的合作夥伴，他並介紹高雄近年推動城市轉型，從傳統重工業城市成功轉型為高科技產業的樞紐，隨著台積電規劃於高雄興建5座2奈米製程工廠，預計今年下半年進入量產，高雄也將成為南台灣高科技產業的重要聚落，強化整體半導體供應鏈韌性。

    李懷仁也告訴梁凱雯，市府正推動數位轉型，平衡高科技與傳統產業發展，引進AI技術協助中小企業降低成本、提升競爭力，積極協助企業推動減碳與碳盤查，符合國際市場出口規範，讓在地產業在既有基礎上，推動整體經濟永續發展。

    梁凱雯表示，台灣是她熱愛且熟悉的地方，很佩服高雄由傳統工業基地轉型為高科技與創新城市的努力，特別在AI及數位化治理領域，未來也將持續推動台美雙邊在科技、數位發展及資訊安全等多元領域的合作，深化台美關係。

    李懷仁說，台美持續推動科技及資安合作，具有高度共識，期盼透過加強技術分享，深化台美夥伴關係，共同提升資安韌性，面對全球挑戰。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播