余邦彥土資場涉貪無保請回 竹檢提抗告

2025/09/05 20:46

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹檢調接獲檢舉，指新竹市議會國民黨籍副議長余邦彥疑涉入土石方資源處理場弊案，新竹地檢署3日到新竹市議會及余邦彥住處搜索，扣得相關物證，檢方昨複訊後認余男涉嫌貪污治罪條例罪嫌重大，聲請羈押禁見，新竹地院昨晚裁定余男無保請回；新竹地檢署不服裁定，今天提出抗告。

竹檢未證實對此裁定提出抗告，不過余邦彥因涉嫌貪瀆等案遭檢調偵查備受外界矚目。據悉，檢察官過濾檢舉內容，認為余男與土石方資源處理場的業者接觸頻繁，且疑有金流來往，本月初已首度傳訊余邦彥與土資場業者，當時訊後將到案者請回；俟後分析相關供述認為案情升高，因而於本月3日二度傳訊余邦彥，認定涉案人違反貪污治罪條例罪嫌重大，且有串證之虞，當庭逮捕後聲請羈押禁見；未料地院昨晚裁定余男無保請回。

昨晚羈押庭開庭結束後，余邦彥走出法庭，對於記者詢問有沒有任何話想說，余搖頭不發一語，快步上車離去。余的律師黃敬唐認為余獲無保請回，應無檢察官所指涉的貪污犯行。

新竹地檢署昨天指出，檢察官指揮新竹縣調查站陸續約談余男及相關證人到案，3日上午至新竹市議會及余邦彥住處搜索扣得相關物證，綜合事證認為余邦彥涉案重大，才會聲請羈押禁見。

新竹市議會預定下週一（8日）就要召開臨時會，擬開議5天，根據地方制度法第51條規定，除現行犯、通緝犯外，在會期內，非經議會同意，不得逮捕或拘禁議員。也因此，檢方趕在今天提出抗告，請求高等法院撤銷或變更此裁定。

