受美國關稅影響 經部官員：企業減班休息245家、4863人休無薪假

經濟部次長賴建信（左）表示，政府對受美國對等關稅影響業者提出4大支持方案。（記者蘇金鳳攝）

2025/09/05 20:11

〔記者蘇金鳳／台中報導〕美國對台課徵對等關稅20%加N，已有廠商受影響。行政院長卓榮泰今天到台中市與自行車業者座談，會後經濟部次長賴建信受訪表示，政府協助業者推出4大支持方案，分別是外銷貸款、中小企業多元貸款方案、技術提升及多元拓銷方案，目前已受理700多件，主要以機械業為主，尤其在金融協助上，會以「雨天不收傘、擴大撐傘」精神，提供業者協助。

此外，賴建信表示，目前受影響企業減班休息245家，4863人休無薪假，產發署會主動幫忙，提供協助。

卓榮泰今天到台中與自行車及相關產業鏈業者座談，勞動部長洪申翰、經濟部常務次長賴建信、財政部次長李慶華、立法委員何欣純、楊瓊瓔及台中市副市長鄭照新與行政院中部聯合服務中心副執行長吳音寧等人出席。

賴建信會後受訪時表示，經濟部產業發展署約半個月一次與勞動部密切對接減班休息資訊，已提出4大支持方案來協助，目前受影響有245家業者、4863人，以傳統產業、手工具、機械業等最多。

賴建信表示，四大支持方案分別是外銷貸款、中小企業多元貸款方案、技術提升及多元拓銷方案，目前已受理700多件，主要以機械業為主，政府的四大方案讓這些產業的衝擊降到一定程度。

賴建信強調，若需要協助的企業有金融支持需求，經濟部中小及新創企業署會以「雨天不收傘、擴大撐傘」精神，提供業者協助。

