三中案辯論 高檢重砲批一審判決「相當荒謬」 建請改判馬3人有罪

高院今審理三中案，前總統馬英九（中）以被告身分應訊，辯稱無罪。（記者楊國文攝）

2025/09/05 20:18

〔記者楊國文／台北報導〕前總統馬英九等人被訴在國民黨「三中（中視、中廣、中影）」與舊中央黨部交易案，涉證券交易法特別背信罪，造成國民黨72億多元損害，北院2021年10月判馬英九、中投前董事長張哲琛、前總經理汪海清3人均無罪，檢方不服上訴，高等法院2022年數度召開準備庭，馬英九3人均否認犯行。高院今召開言詞辯論庭，3年來首度出庭的馬英九和張、汪均辯稱無罪，高檢署則火力全開，重砲批評一審判決違誤，「相當荒謬」，建請高院改判馬等3人有罪。

由於今天的辯論庭只有檢方辯論終結，高院安排下週一（8日）上、下午的全天候庭期，由馬等3人及其辯護律師進行辯論。

請繼續往下閱讀...

高院今上午9時30分開庭，庭前馬抵達高院時，媒體詢問「對官司有沒有信心？」馬微笑點頭示意，即自認對無罪有信心。

備受矚目的三中案，屢遭質疑有賤賣黨產情事，台北地檢署依據國民黨會議資料、談判對話錄音檔等證據，認定時任黨主席的馬英九和張哲琛、汪海清以非常規交易等手法，在中視、中影、中廣、舊中央黨部大樓等交易案，造成中投72億9174萬元損害，依證交法的特別背信、非常規交易、刑法背信等罪將馬英九等3人起訴。

但台北地院審理認定，馬不是中投、光華公司的董事或經理人，不符證交法特別背信與非常規交易罪的身分要件，張、汪雖符合身分，但認定無犯意與犯行，將馬等3人均判無罪。

檢方列出9大理由，包括北院對本案直接證據歷次會議紀錄及內部錄音檔的證據評價、取捨標準不一，採證法自相矛盾等，上訴高等法院。

高等法院自2022年5月起，數度召開準備庭傳訊馬英九、張哲琛、汪海清，3人均否認犯罪。張表示交易合法，且經過專業評估；汪海清指出，處分華夏有兩個原因，一是因廣電法限制，二是華夏、中視當時經營狀況陷入財務危機，為了救中投，因此必須處分。

由於馬英九主張公、私務行程多，甚至有赴中國訪問行程，經請示法官獲得同意，在準備庭階段皆委由律師代理出庭，直到審理庭才親自出庭。

高院今上午9時30分召開審理庭，傳訊馬英九、張哲琛、汪海清出庭，3人均做無罪答辯，合議庭接著進行證據提示至11時10分，經休庭10分鐘後，接著進行言詞辯論，由高檢署公訴團體進行結辯。首先針對馬等3人就華夏公司、出售中視部分論辯，高檢署指控，馬等3人涉犯證交法第171條等規定，將政黨直接、間接控制資產，不法移轉他人，謀取不法利益。

今天下午2時起，高檢署繼續針對中視、中廣等交易案進行論辯，批評中廣股權交易案違反中投公司取處規定進行鑑價，北院的證據評價標準前後矛盾、採證法則亦明顯錯誤，「判決相當荒謬」，指馬等3人涉犯證交法、刑法背信等罪犯行明確，建請高院均改判有罪，庭訊至下午5時30分結束。因馬等3人尚未進行言詞辯論，已訂下週一的上、下午庭期，由馬等3人及其律師進行結辯，並定宣判日。

前中投董事長張哲琛（中）出庭應訊。（記者楊國文攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法