    首頁　>　政治

    柯文哲7000萬交保 羅智強轟太扯：請北檢趕緊收手 別再提抗告

    國民黨立委羅智強。（資料照）

    2025/09/05 19:50

    〔記者劉宛琳／台北報導〕前台北市長柯文哲羈押滿一年，台北地方法院今天裁定7000萬交保，須接受電子監控。國民黨立委羅智強表示，7000萬交保太扯，再押柯文哲已無任何必要及正當性，請北檢趕緊收手，不要再對法院裁定交保提抗告，有點廉恥心、洗心革面，勿再當東廠打手。

    羅智強表示，柯文哲遭羈押一年，台北地方法院終於裁准以7000萬元交保，並需強制配戴電子監控裝置，限制出海出境。這一年來，柯文哲的父親過世，母親罹患惡性口腔腫瘤，妻子陷入重度憂鬱，前副市長彭振聲的妻子不幸墜樓身亡，檢方不斷延押，把台北看守所當成監獄強關柯文哲，讓他飽受連受刑人都不如的待遇，卻一直查不出關鍵證據。

    羅智強表示，過去特偵組偵辦扁案時，賴清德總統痛批檢方「押人取供、踐踏人權」。看看現在賴清德領導的「黨檢一體」新威權，是怎麼在搞政治清算、司法迫害。若不是大罷免大失敗的棒喝，賴清德不知道還想把柯文哲關多久？

    羅智強承諾，他將推動立法院制定「政治迫害調查條例」，成立「政治迫害調查委員會」，徹查民進黨執政時期濫用檢調、以偵查公開等不正手段迫害在野黨的行為。

    羅強調，再押柯文哲已無任何必要及正當性，請北檢趕緊收手，不要再對法院裁定交保提抗告，有點廉恥心、洗心革面，勿再當東廠打手。

    熱門推播