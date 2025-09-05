為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    欲助柯文哲交保「領無錢」 直播主超火：高雄銀行連100萬都沒有？

    前韓粉直播主陳清茂到高銀想領100萬元支援柯文哲交保，行員竟說沒那麼多錢、讓陳清茂超不爽。圖為高銀總行。（記者王榮祥攝）

    2025/09/05 18:59

    〔記者王榮祥／高雄報導〕前韓粉直播主陳清茂想協助前台北市長柯文哲籌措交保金，今前往高雄銀行欲提領100萬元，不料行員卻說「沒那麼多現金」，陳清茂當場開罵、氣到不想領錢直接走人，事後痛斥開銀行怎連100萬元都沒有！

    台北地院合議庭今裁定柯文哲以7000萬元交保，民眾黨透過各種管道緊急籌錢，但數額還差2000萬；與民眾黨關係不錯的前挺韓直播主陳清茂聞訊，下午專程前往高雄銀行想提領100萬元現金。

    陳清茂說，他大概下午3點到銀行，照規定領號碼牌，等了約20多分鐘終於輪到他，跟櫃台行員說要提領100萬元，不料對方卻說「沒那麼多現金」、還建議他去別的銀行領。

    陳清茂指出，他當場納悶、也有點氣憤，加上聽到另位行員小聲說「提款機好像剛剛才補進300萬元」，這句話讓他瞬間炸鍋，直接對行員開罵、引起旁人側目；後來幾位幹部過來了解狀況，指示行員準備好現金讓他領取，但他氣到不行、索性走人不領了。

    陳清茂事後表示，對現場其他民眾與行員有些不好意思，但還是無法理解，行員是因為急著下班，還是高銀已經被民進黨（高市府是大股東）完全控制？一家銀行竟連100萬元現金都沒有。後來已跟友人借到錢，隨時可支援柯文哲。

    陳清茂想領現金救援柯文哲，高銀行員卻說沒那麼多現金，把他氣到當場開飆。（翻攝臉書）

