日本智庫來台兵推國軍喊卡？國防院：調整會期未取消 遺憾不實臆測

國防安全研究院澄清，「2025年台海情勢政策推演」會議並未取消辦理，媒體報導純屬不實臆測。（資料照）

2025/09/05 18:32

〔記者方瑋立／台北報導〕媒體報導指稱，日本智庫日本戰略研究論壇（JFSS）原預計8月下旬移師台灣舉辦兵推，卻被國安會及國軍臨時喊卡叫停。對此，國防安全研究院今晚（5日）澄清，原訂於上月舉辦的「2025年台海情勢政策推演」會議，是因部分重要來賓行程未能即時確認，為確保議程完整性及討論深度而調整會期，並未取消辦理，媒體報導純屬不實臆測，深感遺憾。

媒體報導，JFSS原預計在8月底移師台灣，與台灣國防院共同舉辦，卻臨時被我方叫停，並指稱是被國安會、國軍壓下。國防院今晚澄清，原訂於8月下旬舉辦的「2025年台海情勢政策推演」會議，會中邀請國內外學者專家及退役將領共同研討。

國防院說明，惟部分重要來賓行程安排未能即時確定，為確保議程完整性與討論深度，經決議調整會期，並未取消辦理，該院將賡續辦理相關活動，以提升學術研究能量。

國防院強調，該院依工作計畫常態性舉辦各式研討、會議，以強化政策研究、提供政府決策參考，善盡智庫的責任，無其他考量，媒體報導純屬不實臆測，該院深感遺憾。

