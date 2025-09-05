為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    阿北今天不回家！柯文哲臉書首發聲 小草暴動竟要民進黨求柯出來

    柯文哲的辯護律師傍晚發表聯合聲明指出，下午看守所律見時，柯文哲表示還要再深思，下週一律見時再答覆律師要不要交保。（資料照）

    2025/09/05 19:08

    吳裕堯／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕台北地院審理京華城容積等弊案，合議庭今天裁定前台北市長柯文哲7000萬元交保。柯文哲的辯護律師傍晚發表聯合聲明指出，柯文哲表示還要再深思，下週一律見時再答覆律師要不要交保。對此，柯文哲臉書今天發聲PO出律師聲明，「下週一，等待柯P」，臉書下方湧入大量小草留言，還有不少人喊：「要民進黨求柯P出來！」

    律師團聯合聲明指出，針對台北地方法院今日裁定柯文哲先生提出新台7000萬元保證金後，准予停止羈押一事，經辯護人於今日下午前往台北看守所辦理律見告知，柯文哲表示需再行深思，將於下週一即8日上午辦理律見轉達後再行決定。

    據悉，柯文哲因不想借錢、欠人情所以向律師表達需再深思，律師將於下週一上午再次前往北所律見柯文哲，確認柯的決定。

    柯文哲官方臉書今天發文謝謝大家的關心，並轉發柯文哲律師聯合聲明，喊話：「下週一，等待柯P。」

    文章一出，立刻湧入大量小草留言：「這個金額到底怎麼算出來的？」、「阿北加油 我們等你」、「等 我們等」、「應是怕又抗告」、「一分一秒都不想讓阿北繼續待在那個環境」、「我想阿北有阿北的堅持及考慮」。

    另外還有不少網友表示，要讓民進黨自己求柯文哲出來，有網友留言：「我也覺得要讓民進黨求柯出來！籌了7000萬，等等又抗告成功，又延壓，到底有多少個7000萬能籌，根本找不到證據，要就是無保請回！」留言下方獲得大量網友認同。

