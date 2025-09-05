為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    習近平93閱兵大談「器官移植」 林志潔曝中國內幕：當代第一恐怖片

    俄羅斯總統普廷（左）與中國國家主席習近平（右）。（歐新社）

    俄羅斯總統普廷（左）與中國國家主席習近平（右）。（歐新社）

    2025/09/05 19:35

    吳裕堯／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕中國「九三閱兵」活動期間，有媒體直擊中國國家主席習近平，與俄羅斯總統普廷在討論長生不老、器官移植等議題。對此，陽明交大法律學者林志潔提到，中國將移植新生兒的器官到成人身上，並引以為醫學成就，毫無倫理底線，還直言，「簡直是當代第一恐怖片。」

    林志潔今（5）日在臉書粉專發文說，中國在2023年頒布了新的人體器官捐獻和移植條例，並於去（2024）年實施禁止器官買賣，「但由於一直難以合理說明器官來源，因此屢次被國際人權組織要求透明化器官移植的流程，強化人權保護。」

    林志潔解釋，醫學倫理的器官移植3要件，包含自願、無償、公平，「在中國很難被落實。」並指出，「尤其移植新生兒的器官到成人身上，並引以為醫學成就，毫無倫理底線，實在令人匪夷所思。」

    林志潔認為，「極權國家的領導者，在武力展演時，夸夸其談，希望長生不老，要利用移植年輕的器官給老人來延年益壽活到一百五十歲，簡直是當代第一恐怖片。」更痛批，「這樣一個漠視人權，作為我國敵對勢力的政權，曾任我國軍公教者竟然還去附和參與閱兵，實在令人髮指！」

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播