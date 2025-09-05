習近平93閱兵大談「器官移植」 林志潔曝中國內幕：當代第一恐怖片

俄羅斯總統普廷（左）與中國國家主席習近平（右）。（歐新社）

2025/09/05 19:35

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國「九三閱兵」活動期間，有媒體直擊中國國家主席習近平，與俄羅斯總統普廷在討論長生不老、器官移植等議題。對此，陽明交大法律學者林志潔提到，中國將移植新生兒的器官到成人身上，並引以為醫學成就，毫無倫理底線，還直言，「簡直是當代第一恐怖片。」

林志潔今（5）日在臉書粉專發文說，中國在2023年頒布了新的人體器官捐獻和移植條例，並於去（2024）年實施禁止器官買賣，「但由於一直難以合理說明器官來源，因此屢次被國際人權組織要求透明化器官移植的流程，強化人權保護。」

請繼續往下閱讀...

林志潔解釋，醫學倫理的器官移植3要件，包含自願、無償、公平，「在中國很難被落實。」並指出，「尤其移植新生兒的器官到成人身上，並引以為醫學成就，毫無倫理底線，實在令人匪夷所思。」

林志潔認為，「極權國家的領導者，在武力展演時，夸夸其談，希望長生不老，要利用移植年輕的器官給老人來延年益壽活到一百五十歲，簡直是當代第一恐怖片。」更痛批，「這樣一個漠視人權，作為我國敵對勢力的政權，曾任我國軍公教者竟然還去附和參與閱兵，實在令人髮指！」

