    首頁　>　政治

    激似江祖平！美女律師吳佳蓉幫應曉薇辦保 媒體追拍

    應曉薇的委任律師吳佳蓉傍晚抵北院辦理交保手續，面容與女星江祖平極為相似。（記者劉詠韻攝）

    應曉薇的委任律師吳佳蓉傍晚抵北院辦理交保手續，面容與女星江祖平極為相似。（記者劉詠韻攝）

    2025/09/05 17:36

    〔記者劉詠韻／台北報導〕國民黨台北市議員應曉薇深陷京華城弊案，遭控收受威京集團主席沈慶京4500萬元，協助關說北市府放寬京華城容積率，與前民眾黨主席柯文哲雙雙羈押迄今長達1年。台北地方法院今裁定應曉薇以3000萬交保，並配戴電子腳環接受電子監控，其委任律師吳佳蓉約傍晚5時許抵北院辦理交保手續，不過由於吳女與女星江祖平極為相似，氣質清秀，一度吸引媒體追拍。

    北院昨召開羈押庭訊，應曉薇透露，她被羈押的每一天，都在舍房用衛生紙抓牆上的蟑螂，再從窗戶小缺口丟出去「放生」，「我為什麼要把牠們放生？因為是我被關後，想到眾生應該平等」；對於延押與否，她早已哀莫大於心死。

    應曉薇表示，每個北市府官員出庭作證，都說她沒有欺負、責罵他們，前副市長彭振聲也說她沒有以「喝咖啡」暗示「放水」京華城案，但檢察官不更正起訴書，迄今隻字未改。

    北院今中午裁定出爐，應曉薇3000萬元交保，限制住居與出境、出海8個月，並施以電子腳環、個案手機雙重科技監控，傍晚5時30分提解應曉薇到院，辦理後續電子監控、限制出境出海等事宜。直至5時55分，囚車抵達北院，應曉薇下車後面對媒體發問均沉默不語，僅於法警戒護下快步走入法院。

    台北地院審理京華城容積等弊案，合議庭5日裁定柯文哲7000萬元、應曉薇裁定3000萬元交保。圖為應曉薇傍晚抵達北院。（記者方賓照攝）

    台北地院審理京華城容積等弊案，合議庭5日裁定柯文哲7000萬元、應曉薇裁定3000萬元交保。圖為應曉薇傍晚抵達北院。（記者方賓照攝）

    圖
    圖
