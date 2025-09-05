阿北今天不回家 小草鄰居高舉毛巾喊「柯文哲清清白白」

前民眾黨主席柯文哲住家的鄰居，今天下午在自家陽台高舉「把正義還給人民」的運動毛巾。（記者李文馨攝）

2025/09/05 17:27

〔記者李文馨／台北報導〕台北地方法院今天裁定前台北市長、前民眾黨主席柯文哲7000萬交保，限制出境、出海8月，須接受電子監控；這是他羈押滿1年後，可望再度重獲自由。今天下午4時許，柯家鄰居在陽台高舉「把正義還給人民」的運動毛巾，並高喊「把正義還給人民，柯文哲清清白白」。

台北地院審理京華城容積等弊案，合議庭今天裁定柯文哲7000萬元、國民黨台北市議員應曉薇3000萬元交保；柯文哲的辯護律師傍晚發表聯合聲明指出，下午看守所律見時，柯文哲表示還要再深思，下週一律見時再答覆律師要不要交保。

請繼續往下閱讀...

民眾黨主席黃國昌說，完全理解主席的心情，也希望主席在看守所內能收到支持者的期待，並喊話「星期一一定要讓主席點頭辦保」。

稍早，柯文哲住家鄰居在自家陽台高舉「把正義還給人民」的運動毛巾，並對著在柯家前的媒體高喊：「除了三立、民視以外的記者們辛苦了，把正義還給人民，柯文哲清清白白，相信柯文哲清清白白，謝謝大家。」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法