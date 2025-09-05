為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    阿北今天不回家 小草鄰居高舉毛巾喊「柯文哲清清白白」

    前民眾黨主席柯文哲住家的鄰居，今天下午在自家陽台高舉「把正義還給人民」的運動毛巾。（記者李文馨攝）

    前民眾黨主席柯文哲住家的鄰居，今天下午在自家陽台高舉「把正義還給人民」的運動毛巾。（記者李文馨攝）

    2025/09/05 17:27

    〔記者李文馨／台北報導〕台北地方法院今天裁定前台北市長、前民眾黨主席柯文哲7000萬交保，限制出境、出海8月，須接受電子監控；這是他羈押滿1年後，可望再度重獲自由。今天下午4時許，柯家鄰居在陽台高舉「把正義還給人民」的運動毛巾，並高喊「把正義還給人民，柯文哲清清白白」。

    台北地院審理京華城容積等弊案，合議庭今天裁定柯文哲7000萬元、國民黨台北市議員應曉薇3000萬元交保；柯文哲的辯護律師傍晚發表聯合聲明指出，下午看守所律見時，柯文哲表示還要再深思，下週一律見時再答覆律師要不要交保。

    民眾黨主席黃國昌說，完全理解主席的心情，也希望主席在看守所內能收到支持者的期待，並喊話「星期一一定要讓主席點頭辦保」。

    稍早，柯文哲住家鄰居在自家陽台高舉「把正義還給人民」的運動毛巾，並對著在柯家前的媒體高喊：「除了三立、民視以外的記者們辛苦了，把正義還給人民，柯文哲清清白白，相信柯文哲清清白白，謝謝大家。」

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播