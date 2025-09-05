「假交流真統戰」中國吉林大學單向招待冬令營 教育部示警各大學勿參與

國內多所大學轉發中國吉林大學舉辦冬令營報名資訊，經查該活動單向落地招待，涉假交流真統戰。教育部示警各大學守法勿參與。（記者林曉雲翻攝）

2025/09/05 17:23

〔記者林曉雲／台北報導〕包含國立台北藝術大學、正修科技大學等校，近日收到教育部來文提醒不要參加中國吉林大學的交流活動。教育部今（5）日回應說明，教育部近來迭獲學生家長反映，多所大學轉發中國吉林大學辦理北國風情冬令營之赴中行程資訊，恐有「假交流真統戰」之虞，經查該活動確有單方面提供落地招待等不合常理之情事，教育部函文各大專校院提醒師生勿參與及宣傳有單向招待優惠之赴中交流，避免涉及違反相關法規或政治性內容活動。

依大學轉發中國吉林大學第21屆台灣學生「北國風情」冬令營活動資訊，吉林大學將於今（2024）年12月19日至12月26日辦理第21屆台灣學生「北國風情」冬令營活動，邀請大學的師長及學生（師生人數可自行調整）參加，活動期間課程費、參訪費、住宿費、餐費及交通費等由中國主辦學校負擔，活動期間旅費、往返中國之交通費、簽證（護照、台胞證）、保險及個人消費等，由學生自行負擔，行程安排由主辦學校視情況調整。

此外，吉林大學活動資訊還指出，限活動期間具該大學在學學籍之台灣籍學生，參加同學須於返台後兩週內繳交3頁以上學習心得（內含心得報告1000字及活動照片），且參加該活動必須團進團出，如主辦方安排團體接、送機時間，即須配合主辦方安排，倘獲錄取後要求提前到達或延後返台，將取消錄取資格，依序遞補。

教育部對此說明，教育部基於主管機關職責，提醒大專校院確實遵守相關法規，兩岸教育交流應本於「對等尊嚴」及「健康有序」原則進行，且不得違反兩岸條例等相關法規，教育部已多次通函提醒大專校院兩岸學術與教育交流應遵循兩岸條例等法規及政策，學校對於師生參與兩岸教育交流活動時，應符合相關規範，並加強內控機制及自我監督管理。

