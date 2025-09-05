為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    7000萬交保柯文哲「再行深思」 黃國昌：下週一必讓他點頭辦保

    民眾黨主席黃國昌（圖）說，下週一必讓柯文哲點頭辦保。（資料照）

    民眾黨主席黃國昌（圖）說，下週一必讓柯文哲點頭辦保。（資料照）

    2025/09/05 17:14

    〔記者李文馨／台北報導〕台北地方法院今裁定柯文哲7000萬交保，限制出境、出海8月，須接受電子監控。柯文哲律師團發聲明表示，柯律見後表示「再行深思」，待下周一律見後再決定。民眾黨主席黃國昌說，他完全理解柯文哲的心情，也希望柯在看守所內能收到支持者的期待，星期一一定要讓他點頭辦保。

    另民眾黨回應，將協助柯家做好一切準備，待柯指示律師同意後，立即向北院辦妥交保的程序。

    柯文哲律師團稍早聲明指出，針對台北地方法院今裁定柯文哲提出7000萬元保證金後，准予停止羈押一事，經辯護人於今日下午前往台北看守所辦理律見告知，柯文哲表示需再行深思，律師將於下周一上午再次律見轉達後再行決定。

    據悉，柯妻陳佩琪下午已至銀行電匯2筆各3500萬、1500萬元台幣至台銀公庫，保釋金還差2000萬元。

    對此，黃國昌剛在臉書發文表示，他完全理解柯文哲的心情，也希望柯在看守所內能收到支持者的期待，星期一一定要讓他點頭辦保；同時轉發民眾黨聲明，強調全體黨公職充分理解柯文哲捍衛清白的決心與意志，也能充分體會柯文哲此時針對交保一事仍須思考的心情。

    聲明表示，為了回應支持者的期待與各界眾多友人的關心，民眾黨將協助柯文哲家人做好一切準備，待柯文哲於星期一指示律師同意後，立即向北院辦妥交保的程序，迎接柯文哲出來。

